Как "звездные женщины" отметили 8 Марта

Русский TVNET предлагает узнать, как отпраздновали 8 Марта самые известные женщины российского шоу-бизнеса.
Светлана Лобода
Анна Седокова
С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые , умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные ❤️ И пусть у нас розы и кристал каждое утро. P.s.Ничего личного. Просто праздничный батл с @egorkreed и @sezhukov Что думаете? Девочки победят по лайкам? #girlspower
Полина Гагарина
Мне посоветовали спеть эту песню , так как она очень популярна в Китае! Она интересна тем , что китайский автор написал песню о русском уникальном месте, об Озере Байкал. Мы сделали свою версию , написав туда русский текст, его написал мой друг , режиссёр Михаил Миронов @mikhailmironovvu ❤️. Первый куплет я пела на китайском, второй продолжила на русском и закончила снова на китайском.Для меня это была одна из сложнейших песен на проекте #Singer, потому что по жанру она сильно отличается от того, что я привыкла петь, ну а петь на китайском это отдельная песня 🙈. Но в этом и прелесть проекта, пробовать себя и вынимать из зоны комфорта. На этот раз мы 7- ые. Но мне кажется, что получилось , как минимум неплохо, и спела я не на 7- ое место🤷🏼♀️.Но это было уже на прошлой неделе. И я уже сняла следующий эпизод , который дался мне, как вы поняли здоровьем. Я серьёзно сорвала спину и еле передвигаюсь😞 Но стоять могу)), а значит и петь💪🏻 С танцами дела обстоят хуже...Но я что- нибудь придумаю 🤪 Выступление , как всегда, ищите на моем IGTV канале, принимаюсь его туда закачивать! Платье от великолепной @yanaraskovalova ❤️Всем приятного просмотра! #полинагагарина #гагаринапоехали #Singer
Ольга Бузова
Валерия
Девочки, дорогие мои, взрослые и совсем юные, умудренные опытом и делающие первые шаги в жизни, поздравляю вас с нашим весенним праздником! Пусть энергия любви наполняет вашу жизнь особенным светом, смыслом и радостью! Пусть с пробуждением природы ваши самые яркие чувства обретают новые краски! Живите радостно и счастливо! Всех люблю ❤️❤️❤️ #8марта #ксолнцу #международныйженскийдень
Ирина Дубцова
Алсу
Кристина Орбакайте
Наталья Подольская
Анжелика Варум
Мой папа называл этот праздник Днём берлинских проституток. Он, как большинство творческой, диссидентствующей интеллигенции шестидесятых, с большой иронией относился ко всем государственным праздникам. Я полностью разделяла, а позже (уже осознанно) и унаследовала многие папины взгляды, потому что обожала его и хотела во всём быть на него похожей. Но каждый год, ровно 8-го марта, вся моя ирония предательски растворяется в праздничной атмосфере и я жду от мужа традиционный букет ирисов и тюльпанов. Знаю, что хвастать - дело последнее, но он (букет) восхитителен и не поделиться своим восторгом я просто не могу:)
Екатерина Кищук
Ольга Серябкина
Юлия Проскурякова
Вера Брежнева
Я обожаю этот день !!! Именно 8го Марта для меня наступает весна 🌸 потому что распускаются самые красивые цветы в виде улыбок наших девочек, девушек, женщин , мам, бабушек ! 🌷День тотального внимания мужчин 🥰 и нам это так приятно!! На концертах перед одной песней я всегда говорю : Я хочу, чтобы все девочки мира были счастливы!! ( а мы чувствуем себя девочками в любом возрасте ). И пусть рядом будет тот, кто скажет вам «Помни, у тебя я есть» ❤️ Любви вам, мои милые девочки 💙💚💛🧡❤️💜 #девочкамоя
Альбина Джанабаева
Татьяна Брухунова