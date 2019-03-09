Сб, 9.03.2019
Mansplain - так называют манеру, при которой обычно в унизительном, облегчённом и утверждающем формате мужчина что-то объясняет женщине. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Как "звездные женщины" отметили 8 Марта

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ФОТО: instagram.com/buzova86/alsou_a/albinadzhanabaeva/ коллаж Русский TVNET

Русский TVNET предлагает узнать, как отпраздновали 8 Марта самые известные женщины российского шоу-бизнеса. 

Светлана Лобода

Анна Седокова

Полина Гагарина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне посоветовали спеть эту песню , так как она очень популярна в Китае! Она интересна тем , что китайский автор написал песню о русском уникальном месте, об Озере Байкал. Мы сделали свою версию , написав туда русский текст, его написал мой друг , режиссёр Михаил Миронов @mikhailmironovvu ❤️. Первый куплет я пела на китайском, второй продолжила на русском и закончила снова на китайском.Для меня это была одна из сложнейших песен на проекте #Singer, потому что по жанру она сильно отличается от того, что я привыкла петь, ну а петь на китайском это отдельная песня 🙈. Но в этом и прелесть проекта, пробовать себя и вынимать из зоны комфорта. На этот раз мы 7- ые. Но мне кажется, что получилось , как минимум неплохо, и спела я не на 7- ое место🤷🏼‍♀️.Но это было уже на прошлой неделе. И я уже сняла следующий эпизод , который дался мне, как вы поняли здоровьем. Я серьёзно сорвала спину и еле передвигаюсь😞 Но стоять могу)), а значит и петь💪🏻 С танцами дела обстоят хуже...Но я что- нибудь придумаю 🤪 Выступление , как всегда, ищите на моем IGTV канале, принимаюсь его туда закачивать! Платье от великолепной @yanaraskovalova ❤️Всем приятного просмотра! #полинагагарина #гагаринапоехали #Singer

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Ольга Бузова

Валерия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девочки, дорогие мои, взрослые и совсем юные, умудренные опытом и делающие первые шаги в жизни, поздравляю вас с нашим весенним праздником! Пусть энергия любви наполняет вашу жизнь особенным светом, смыслом и радостью! Пусть с пробуждением природы ваши самые яркие чувства обретают новые краски! Живите радостно и счастливо! Всех люблю ❤️❤️❤️ #8марта #ксолнцу #международныйженскийдень

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Ирина Дубцова

Алсу

Кристина Орбакайте

Наталья Подольская

Анжелика Варум

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой папа называл этот праздник Днём берлинских проституток. Он, как большинство творческой, диссидентствующей интеллигенции шестидесятых, с большой иронией относился ко всем государственным праздникам. Я полностью разделяла, а позже (уже осознанно) и унаследовала многие папины взгляды, потому что обожала его и хотела во всём быть на него похожей. Но каждый год, ровно 8-го марта, вся моя ирония предательски растворяется в праздничной атмосфере и я жду от мужа традиционный букет ирисов и тюльпанов. Знаю, что хвастать - дело последнее, но он (букет) восхитителен и не поделиться своим восторгом я просто не могу:)

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Екатерина Кищук

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATERINA

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Ольга Серябкина

Юлия Проскурякова

Вера Брежнева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я обожаю этот день !!! Именно 8го Марта для меня наступает весна 🌸 потому что распускаются самые красивые цветы в виде улыбок наших девочек, девушек, женщин , мам, бабушек ! 🌷День тотального внимания мужчин 🥰 и нам это так приятно!! На концертах перед одной песней я всегда говорю : Я хочу, чтобы все девочки мира были счастливы!! ( а мы чувствуем себя девочками в любом возрасте ). И пусть рядом будет тот, кто скажет вам «Помни, у тебя я есть» ❤️ Любви вам, мои милые девочки 💙💚💛🧡❤️💜 #девочкамоя

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on

Альбина Джанабаева

Татьяна Брухунова

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