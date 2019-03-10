"Вентспилс" и "РФШ" начали сезон с побед
Сегодня, 10 марта, состоялись очередные матчи первого тура чемпионата Латвии по футболу.
Вентспилс - Спартак 2:1
Хозяева поля владели преимуществом уже с первых минут и это принесло свои плоды на 26-й минуте, когда точным ударом отметился Тосин Айегун. Во втором тайме "Вентспилс" продолжил доминировать и на 58-й минуте Амансио Фортес удвоил преимущество хозяев поля.
Юрмальский "Спартак" усилиями Эдгара Гаурача смог отыграть один мяч на 86-й минуте, но это не спасло команду от поражения. Кстати, для Гаурача этот матч стал 99-м в Высшей Лиге. Сегодняшняя встреча не обошлась без нарушений и острых противостояний - за 90 минут команды на двоих заработали девять жёлтых карточек.
⚽️⏯️ VIDEO: Trīs vārtu guvumi Ventspilī - tiklāt sezonas rezultatīvākajā spēlē @fkventspils_ ar 2:1 uzveic @fkspartaks . #Virsliga2019 #Futbols #VENvsSPA #OptibetVirsliga pic.twitter.com/oj2gNwSukt— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) March 10, 2019
РФШ - Лиепая 2:0
В первом тайме на поле было много борьбы, а опасные атаки отсутствовали. Первый реальный шанс забить появился в начале второго тайма, когда игрок "Лиепаи" Дан Спатару промазал с нескольких метров по пустым воротам.
Первый гол в матче случился за 8 минут до конца основного времени, когда Томаш Шимкевич одним касанием обработал мяч, а вторым отправил его в сетку ворот гостей. На этом гости не остановились и в самой концовке встречи Максим Марусич удвоил преимущество "РФШ" и установил окончательный счёт в матче.
⏯️⚽️ VIDEO: @RFSDaily divi skaisti vārtu guvumi mača izskaņā nodrošina uzvaru pār @FKLiepajaMogo . #Virsliga2019 #Futbols #OptibetVirsliga #RFSvsLIE pic.twitter.com/TVpLQVzAKi— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) March 10, 2019
Напомним, что в субботу, 10 марта, состоялись первые два матча этого сезона, в которых "Елгава" на своём поле уступила действующему чемпиону "Риге" (0:1), а новичок Высшей Лиги "Даугавпилс" обыграл у себя дома "Метту/ЛУ" (1:0).
В этом сезоне в Высшей Лиге представлено на одну команду больше, чем в предыдущем - 9. Ожидается, что в следующем сезоне чемпионат увеличится до десяти команд. Текущий сезон завершится 9 ноября.