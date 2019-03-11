Чем звезды занимались в выходные: Ольга Бузова, Монеточка, Валерия и многие другие
Эти выходные для российских звезд были насыщенными - 8 Марта, Масленица и Прощеное воскресенье. Русский TVNET предлагает еженедельную подборку фрагментов из жизни представителей шоу-бизнеса.
Светлана Лобода
Настя Каменских
Игорь Николаев
Сегодня - детский шоппинг!💥Ещё на один Мерседес больше) на этот раз - чёрный!) Была также попытка похода на мультик про дракона... как-то не зашло😂... видимо, у Ники все мысли были о новой машине!) Короче, отличный был денёк!😉 #игорьниколаев #никаниколаева #верониканиколаева фото @andrey_aleksandrovich_novikov
Максим Галкин и Алла Пугачева
Ани Лорак
Филипп Киркоров
Кристина Орбакайте
Монеточка
Ольга Серябкина
Сегодня Прощеное воскресенье... Даже в его названии всё - чистота, искренность и всепрощение. Надо действительно отпускать обиды и ни на кого не держать зла. Это реально чистит нас от лишнего на душе. Если вы на кого-то злитесь или обижены, то именно сейчас время отпустить. И попросить прощение за свои поступки ... Оставьте всё плохое в прошлом. Сразу станет легче. И простите меня за всё, если что-то было не так... 🙏🏻 🙏🏻 🙏🏻 Люблю. #molly
Елена Темникова
Я уже в #Сочи ♥️ Встречаемся в 12:00 в Море Молл на автограф-сессии. Можно будет сфоткаться вместе, первым получить классные плакаты с автографом. А ещё мой 💕 @restore_ru приготовил для вас какие то чумовые подарки. Сегодня вечером в РозаХолл под катком #softlovecriminal #temnikovatour19. Если что, билеты на шоу можно купить тут же в re:Store в Море Молл. 🧬
Катя Кищук
Сюзанна Варнина
Наташа Королева
Леонид Агутин
Андрей Малахов
Сегодня в #приветандрей : Марина Зудина, @irinaponarovskaya , Вера Васильева, Настасья Кински, Наталья Варлей, @tatyana.vedeneeva и их любимые мужчины- @igor_nikolaev_music , Робертино Лоретти, доктор Мясников и @mr.alexsparrow с @fkirkorov #сюрприз 17.30 на @tvrussia #суббота
Иван Ургант
Николай Басков
Дима Билан
Анна Плетнева
С праздником, мои крошки! Ведра, швабры и щетки - вот лучшие друзья девушек! Они нас никогда не обманут, не бросят, не подведут! Да здравствует 8 марта и #полезныеподарки! 😂😂 P.S. Ничего личного. Просто праздничный батл с @annasedokova, а заодно с @egorkreed и @sezhukov . Что думаете? Кто победит - #гламурныекошечки или #отчаянныедомохозяйки
Анна Семенович
Ураааааа🔥 Сегодня была ПРЕМЬЕРА моей новой песни <Хочешь > на <Партийной зоне> @muztv 😍 Мы очень волновались, новые костюмы, новый номер, новый имидж, все это очень ответственно . Но мы справились, спасибо моей команде ❤️ @lisa_panina1 @laceyoo @rich_sax @kseniadydkina Вот такие мы веселые ребята 🔥 Кто смотрел? #хочешь #премьера #анясеменович #хочешьсеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Валерия
Тимати
Дана Соколова
Никита Пресняков
Ольга Бузова