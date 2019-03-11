Пн, 11.03.2019
Mansplain - так называют манеру, при которой обычно в унизительном, облегчённом и утверждающем формате мужчина что-то объясняет женщине. Эрика Сташкевич, журналист TVNET
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Чем звезды занимались в выходные: Ольга Бузова, Монеточка, Валерия и многие другие
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ФОТО: instagram.com/buzova86/dusya_star/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk коллаж Русский TVNET

Эти выходные для российских звезд были насыщенными - 8 Марта, Масленица и Прощеное воскресенье. Русский TVNET предлагает еженедельную подборку фрагментов из жизни представителей шоу-бизнеса. 

Светлана Лобода

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning or goodnight ❤️

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Настя Каменских 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤 @nksport_for_you

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Игорь Николаев 

Максим Галкин и Алла Пугачева

Ани Лорак

Филипп Киркоров

Кристина Орбакайте

Монеточка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня школы не будет!

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Ольга Серябкина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня Прощеное воскресенье... Даже в его названии всё - чистота, искренность и всепрощение. Надо действительно отпускать обиды и ни на кого не держать зла. Это реально чистит нас от лишнего на душе. Если вы на кого-то злитесь или обижены, то именно сейчас время отпустить. И попросить прощение за свои поступки ... Оставьте всё плохое в прошлом. Сразу станет легче. И простите меня за всё, если что-то было не так... 🙏🏻 🙏🏻 🙏🏻 Люблю. #molly

A post shared by MOLLY (@serebro_official) on

Елена Темникова

Катя Кищук

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’m home 🏡

A post shared by Катя Кищук (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk) on

Сюзанна Варнина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ok .Я тебя чаю .)@kira_babydoll

A post shared by Siuzanna Varnina (@siuzannavarnina) on

Наташа Королева

Леонид Агутин

Андрей Малахов

Иван Ургант

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из песни слов не выки

A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on

Николай Басков

Дима Билан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on

Анна Плетнева

Анна Семенович

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ураааааа🔥 Сегодня была ПРЕМЬЕРА моей новой песни <Хочешь > на <Партийной зоне> @muztv 😍 Мы очень волновались, новые костюмы, новый номер, новый имидж, все это очень ответственно . Но мы справились, спасибо моей команде ❤️ @lisa_panina1 @laceyoo @rich_sax @kseniadydkina Вот такие мы веселые ребята 🔥 Кто смотрел? #хочешь #премьера #анясеменович #хочешьсеменович #позитивщики❤️❤️❤️

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

Валерия

Тимати

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уж полночь на дворе, а барина все нет 🤣🤙🏼

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on

Дана Соколова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖐🏿

A post shared by Дана Соколова | Black Star (@danasokolova_official) on

Никита Пресняков

Ольга Бузова

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