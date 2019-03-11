В "Дзинтари" выступит Jah Khalib

13 июля в "Дзинтари" с сольным концертом выступит талантливый автор и исполнитель Jah Khalib. Сообщается, что это будет "живой" концерт.
Jah Khalib является обладателем "музыкальной тарелки" в номинации "Прорыв года" по версии Муз-ТВ 2017 и "Лучший проект" по версии РУ-ТВ 2018.
На данный момент, Jah Khalib - один из лучших битмейкеров и продюсеров казахстанского хип-хопа, который в своем багаже имеет 5 сольных альбомов, два из которых стали лучшими в 2017 - 2018 годах по версии iTunes.
Видео клипы треков "Медина" и "Лейла" давно преодолели отметку в 80.000.000 и 100.000.000 просмотров.