В "Дзинтари" выступит Jah Khalib

Jah Khalib является обладателем "музыкальной тарелки" в номинации "Прорыв года" по версии Муз-ТВ 2017 и "Лучший проект" по версии РУ-ТВ 2018.

На данный момент, Jah Khalib - один из лучших битмейкеров и продюсеров казахстанского хип-хопа, который в своем багаже имеет 5 сольных альбомов, два из которых стали лучшими в 2017 - 2018 годах по версии iTunes.