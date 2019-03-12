Дамы королевской семьи ослепили Вестминстерское аббатство

Ее Величество королева Елизавета II предстала на мероприятии в фиолетовом пальто с драгоценной брошью, шляпке с цветами в тон, в черных перчатках и с лаковой сумочкой.

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Герцогиня Кембриджская надела ярко-красное платье-пальто Catherine Walker, в котором она уже появлялась на публике во время тура по Новой Зеландии. Дополнили образ Кейт шляпка в тон наряда, серые перчатки и клатч того же цвета.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/SIPA/Scanpix

Герцогиня Корнуольская Камилла, супруга принца Чарльза, отдала предпочтение бархатному пальто и шляпке с перьями насыщенного синего цвета, а в качестве украшений выбрала жемчужное ожерелье и серьги с бриллиантами.

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Меган Маркл сделала ставку на белоснежный total look. Пальто, аккуратную шляпку и платье с прином в виде переплетенных цепочек от модного бренда Victoria Beckham она дополнила темно-зелеными лодочками на высоком каблуке и клатчем, придав образу ярких красок.

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/SIPA/Scanpix