Дамы королевской семьи ослепили Вестминстерское аббатство
Королевская голубая кровь вовсе не так холодна, как все думают, о чем свидетельствует недавнее сердечное приветствие герцогини Кембриджской Кэтрин и герцогини Сассекской Меган с нежным поцелуем в щечку. Смотрите, как это было, а также оцените яркие и элегантные наряды монарших особ на службе, приуроченной ко Дню Содружества наций.
Ее Величество королева Елизавета II предстала на мероприятии в фиолетовом пальто с драгоценной брошью, шляпке с цветами в тон, в черных перчатках и с лаковой сумочкой.
Герцогиня Кембриджская надела ярко-красное платье-пальто Catherine Walker, в котором она уже появлялась на публике во время тура по Новой Зеландии. Дополнили образ Кейт шляпка в тон наряда, серые перчатки и клатч того же цвета.
Герцогиня Корнуольская Камилла, супруга принца Чарльза, отдала предпочтение бархатному пальто и шляпке с перьями насыщенного синего цвета, а в качестве украшений выбрала жемчужное ожерелье и серьги с бриллиантами.
Меган Маркл сделала ставку на белоснежный total look. Пальто, аккуратную шляпку и платье с прином в виде переплетенных цепочек от модного бренда Victoria Beckham она дополнила темно-зелеными лодочками на высоком каблуке и клатчем, придав образу ярких красок.
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