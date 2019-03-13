Лондон подготовил план выхода из ЕС без соглашения

Если Великобритания выйдет из Евросоюза без сделки, то государство снизит импортные пошлины на широкий спектр товаров. Это позволит избежать так называемой "жесткой" границы между Ирландской республикой и Северной Ирландией, пишет The Guardian.

Согласно плану, 87% общего импорта в Великобританию в стоимостном выражении будет иметь право на беспошлинный доступ. Сейчас эта цифра составляет 80%.

Кроме того, правительство пообещало не вводить новые проверки или контроль товаров, ввозимых из Ирландской республики в Северную Ирландию. Впрочем, там отметили, что этот план является временным и односторонним.

Пошлины и квоты будут применяться к импорту некоторых молочных продуктов, говядины, баранины, свинины, мяса птицы. Сохранятся и пошлины на бананы, тростниковый сахар-сырец и некоторые виды рыбы.