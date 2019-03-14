Чт, 14.03.2019
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Полиция начала уголовный процесс в связи с найденным в Риге подозрительным предметом

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Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Госполиция начала уголовный процесс в связи с найденным сегодня утром на ул. Лабораторияс в Риге подозрительным предметом, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Элина Спрудзане.

Уголовный процесс начат о преступных деяниях против общей безопасности и общественного порядка.

Подозрительный предмет изъят и передан на экспертизу, предварительный осмотр показал, что он не является взрывоопасным.

Сегодня около 7.30 полиция получила информацию о находящемся на ул. Лабораторияс в Риге подозрительном предмете. На время проверки из ближайших домов были эвакуированы жильцы.

Напомним, в среду, 13 марта, в 12:30 был получен сигнал об обнаружении в Риге, на улице Дарзциема, снаряда времен войны. 

В целях безопасности из близлежащих домов были эвакуированы люди.

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