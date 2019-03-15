Сумма отмытых средств в Swedbank, возможно, больше заявленной ранее

Шведское общественное телевидение SVT сообщает, что в секретном докладе говорится о подозрительных клиентах Swedbank и Danske Bank, которые между собой произвели сделки в размере 95 миллиардов крон (более 9 миллиардов евро).

20 февраля этого года SVT Nyheter и Uppdrag раскрыли, что более 50 подозрительных клиентов Swedbank в странах Балтии через банк произвели отмывание денег в размере 5,8 миллиардов долларов.

В этом случаем констатирован подозрительный денежный поток между филиалами Swedbank и Danske Bank в странах Балтии.

Эти сообщения Боннесен отвергла - ни раз в СМИ она исключала возможность того, что Swedbank мог бы быть причастен к "крупнейшему скандалу в мире по отмыванию денег". В октябре прошлого года на шведском телевидении она сказала:

"Мы обслуживаем банковские счета простых людей и компаний. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что Swedbank не связан с отмыванием денег".

Чтобы подтвердить сказанное, Боннесен и директор по коммуникации Габриэль Франк Родо ссылались на внутренний доклад, в котором были проанализированы денежные транзакции между Swedbank и Danske Bank в период с 2007 по 2015 год.

До сих пор Swedbank отказывался публиковать выводы сообщения, хотя руководство всегда подчеркивало - банку скрывать нечего. В октябре Боннесен изданию Dagens Industri сказала, что "сейчас мы прошли через все и пришли к выводу, что все в порядке".

Схожим образом Боннесен отвечала и на вопросы журналистов других СМИ. Агентству TT Боннесен отметила, что скандал по отмыванию средств в Балтии главным образом проблема датского банка.

Однако телевизионная передача Uppdra Granskning раскрыла, что сказанное Боннесен неправда.

Вопреки утверждениям руководства Swedbank, доклад раскрывает, что в нем говорится не только об отмывании денег в Danske Bank, но и в самом Swedbank.

Журналисты SVT сообщают, что большое число подозрительных клиентов Swedbank произвели сделки со счетами Danske Bank в размере 3,2 миллиардов евро и 6,7 миллиардов долларов, в общей сумме достигнув 95 миллиардов крон (более 9 миллиардов евро).

Доклад датирован сентябрем 2018 года и помечен как «конфиденциальный». Среди получателей значится руководитель Swedbank Боннесен, а также другие руководители высшего звена, однако на нем имеется пометка «не распространять без согласия руководителя Swedbank».

Главный пресс-секретарь Swedbank Родо шведским журналистам ответил в электронном письме следующим образом:

"95 миллиардов крон (более 9 миллиардов евро), на которые ссылается SVT, - это общий объем транзакций между Danske и Swedbank с 2007 по 2015 года, который появился, обозначив отдельные индикаторы рисков. Таким образом утверждать, что все эти средства вовлечены в отмывание денег, неправильно. Однако банк проводит углубленный анализ о группе из 2000 клиентов.

Эти клиенты Swedbank - небольшая часть из 3,3 миллионов частных лиц и 300 000 юридических лиц, использующих услуги нашего банка в странах Балтии».

Помимо этого Swedbank отмечает, что у Финансовой инспекции Швеции есть доступ к секретному докладу. Журналистам шведского телевидения однако не удалось выяснить, получили ли тайный доклад все члены правления Swedbank.