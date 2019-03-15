ФОТО: Дважды мама Светлана Лобода похвасталась прессом в нижнем белье

Как известно, в мае прошлого года Лобода родила второго ребенка - дочку, которой дала редкое имя Тильда. Светлана очень быстро пришла в форму и уже через две недели после родов стала выходить в свет. При этом свою точеную фигурку звездная блондинка подчеркивала облегающими нарядами, однако не спешила радовать поклонников откровенными фото. И вот