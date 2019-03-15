ФОТО: Дважды мама Светлана Лобода похвасталась прессом в нижнем белье
Поклонники 36-летней украинской певицы Светланы Лободы не перестают удивляться, как ей удается с успехом гастролировать, быть заботливой мамой и поддерживать прекрасную форму.
Как известно, в мае прошлого года Лобода родила второго ребенка - дочку, которой дала редкое имя Тильда. Светлана очень быстро пришла в форму и уже через две недели после родов стала выходить в свет. При этом свою точеную фигурку звездная блондинка подчеркивала облегающими нарядами, однако не спешила радовать поклонников откровенными фото. И вот
15 марта в Instagram экс-солистки группы "ВИА Гра" появилось селфи, сделанное в ванной комнате. На фото Лобода позирует в черном бюстгальтере и расстегнутых джинсах.
"Доброе утро, но для нас доброй ночи", - написала Светлана (она сейчас находится на гастролях в США. - Прим. ред.).
Поклонники пришли в восторг от фигуры своей любимицы, особенно отметив ее плоский животик - мечту любой молодой мамы!
"Светлана, убиваете своей идеальностью!", "Шикарная у вас фигура после родов", - принялись осыпать комплиментами певицу. И совершенно заслуженно, согласитесь!
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