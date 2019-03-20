Кубок Гагарина: "Салават" и "Авангард" в шаге от финала конференции

Салават Юлаев - Автомобилист

Уфимский клуб вновь переиграл "Автомобилист". На этот раз матч закончился со счётом 4:2, а счёт в серии стал 3:1 в пользу "Салавата".

Хозяева открыли счёт на 5-й минуте благодаря Алексею Семёнову, а спустя одну минуту Эдуард Гиматов отправил вторую шайбу в ворота "Автомобилиста". Вскоре Франсис Паре отыграл один гол, но Филип Ларсен вернул преимущество в две шайбы.

Во втором периоде Йоонас Кемппайнен забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В заключительной 20-минутке Денис Бодрос сократил отставание, но "Автомобилисту" это не помогло. Пятый матч пройдёт в Екатеринбурге 22 марта.

Авангард - Барыс

Подопечные Боба Хартли одержали победу над "Барысом" со счётом 3:1. Счёт в серии также стал 3:1 в пользу "ястребов".

Первый гол случился во втором периоде, когда Александр Яремчук вывел хозяев вперёд. Вскоре Мэттью Фрэттин сумел вернуть равновесие в матче, но в дальнейшем забивали только подопечные Боба Хартли - дубль Максима Чудинова в третьем периоде обеспечил победу "ястребам". Пятая игра состоится 22 марта в Астане.