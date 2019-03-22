Лучшая профессия по знаку Зодиака

Овен

Овен - энергичный знак, он не привык сидеть сложа руки. Его активности и энтузиазму можно позавидовать, а значит и профессия ему нужна такая, которая позволит постоянно развиваться и осваивать что-то новое. Овен слишком амбициозен и достаточно упрям, а следовательно - постоянно стремится наверх и легко занимает управленческую должность. Этому способствуют прекрасный аналитический ум, бесстрашие в принятии решений и способность брать на себя ответственность.

Из Овнов получаются отменные управленцы, бизнесмены и политики. А учитывая прекрасные ораторские данные, эти люди вырастают в отличных лекторов или преподавателей.

Телец

У большинства Телец ассоциируется с трудолюбием и ответственным отношением к делу. Этих людей действительно отличают невероятное упорство, отменная сила воли и огромное стремление к финансовой независимости. Чтобы жить, ни в чем не нуждаясь, и осуществить свою мечту, Тельцам нужно работать и работать. И эти личности готовы рыть землю ради своей мечты, причем в прямом смысле. Стоит лишь заметить, что Тельцы не любят брать на себя ответственность и неуютно чувствуют себя в роли руководителя.

Тельцу близки все рабочие профессии, ведь он любит работать руками.

Этот человек может стать отличным фермером или высококлассным строителем. А благодаря высокой исполнительности - работать заместителем хоть у президента.

Близнецы

Близнецам легко даются науки, поэтому они могут освоиться буквально в любой профессии. Однако эти люди не способны долго сидеть на одном месте, а потому выбирают профессии, которые позволяют постоянно находиться в движении. Подопечных Меркурия отличает невероятная контактность, благодаря которой они находят общий язык буквально с любым человеком.

Из Близнецов получаются идеальные дипломаты. Они могут стать известными политиками, бизнесменами или репортерами.

Умение складно выражать свои мысли помогает этим людям стать писателями и сценаристами. Не потеряются Близнецы и в сфере туризма, так как за свою жизнь успевают объездить десятки стран.

Рак

Раки - не самые подвижные личности. Они предпочитают держаться поближе к дому, а потому и работу выбирают оседлую, не требующую постоянных перемещений. И в этом можно отыскать немало достоинств. Раки скрупулезны, рассудительны и достаточно осторожны, а значит - им можно доверять, и на них всегда можно положиться. Они не слишком амбициозны, но работу делают исправно и достигают в своем деле максимального профессионализма, что становится поводом для назначения их на более высокую должность.

Раки становятся отличными воспитателями и нянечками. Из них получаются толковые бухгалтеры, банковские работники и представители налоговой инспекции,

ведь работа с бумагами - это их сфера. Кроме того, же Рак может стать ресторатором, дизайнером или поваром.

Лев