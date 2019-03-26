DAGAMBA выпускает новый клип и приглашает на презентацию альбома

Хулиганы классической музыки группа DAGAMBA выпускает видеоклип в преддверии их нового альбома DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY и грандиозного шоу 12 апреля в Арене Rīga. Композиции с альбома впервые прозвучат в Латвии 28 марта в 19:00 в т/ц Spice, там же можно будет встретить участников группы, получить автографы и насладиться особыми сюрпризами.
Группа DAGAMBA, получившая признание у слушателей благодаря своим музыкальным экспериментам и способности соединять разные музыкальные стили, в своем новом творении – альбоме DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY, микшируют произведения Петра Чайковского с оригинальной музыкой группы, выходя за привычные рамки и удивляя жанровыми противоречиями.
Классические произведения Чайковского в исполнении DAGAMBA обрели новое, живое и динамичное звучание.
Ярким подтверждением тому станет новый альбом Black Swan, чье название берет свое начало в одном из самых выдающихся в мире балетов "Лебединое озеро".
Отдавая должное оригинальной лебединой теме Чайковского, добавленный мощный ритм и звук электровиолончели ставят эту композицию в один ряд с рок-музыкой.
Режиссёр видеоклипа Black Swan Даце Пуце объяснила: "Мы всегда ищем врагов и виноватых в наших проблемах извне, таким образом вредим себе. Это как заколдованный круг агрессии, из которого не выбраться. Музыкальный видеоклип к произведению Black Swan – это рассказ о бесполезности такой агрессии".
Как признаются участники группы, выступать дома – это всегда волнение, поэтому несмотря на накопленный опыт, группа очень тщательно готовится к такому важному событию.
Во время презентации DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY у посетителей т/ц Spice будет возможность приобрести новый альбом с автографами музыкантов, а также принять участие в акции – при покупке двух и более билетов на концерт 12 апреля в Арене Rīga, в подарок – альбом группы.