Севастова осталась без награды Кубка Федерации

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не получила приз за наибольшую отдачу в турнире первого круга Мировой группы Кубка Федерации, награда ушла к румынке Симоне Халеп, сообщает агентство ЛЕТА.
Цель награды - чествовать тех теннисисток, которые представляют свою страну с большой отдачей, показывают на корте большую смелость и бескорыстно помогают своей команде.
Напомним, Латвия в феврале в первом круге второй Мировой группы обыграла Словакию, а в апреле встретится с Германией.
В Мировой группе кроме Севастовой и Халеп на награду претендовала австралийка Эшли Бартли и испанка Джорджина Гарсия Перес.