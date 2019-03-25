Пн, 25.03.2019
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Севастова осталась без награды Кубка Федерации

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Анастасия Севастова

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не получила приз за наибольшую отдачу в турнире первого круга Мировой группы Кубка Федерации, награда ушла к румынке Симоне Халеп, сообщает агентство ЛЕТА.

Цель награды - чествовать тех теннисисток, которые представляют свою страну с большой отдачей, показывают на корте большую смелость и бескорыстно помогают своей команде.

Напомним, Латвия в феврале в первом круге второй Мировой группы обыграла Словакию, а в апреле встретится с Германией.

В Мировой группе кроме Севастовой и Халеп на награду претендовала австралийка Эшли Бартли и испанка Джорджина Гарсия Перес.

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