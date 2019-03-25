Севастова осталась без награды Кубка Федерации

Цель награды - чествовать тех теннисисток, которые представляют свою страну с большой отдачей, показывают на корте большую смелость и бескорыстно помогают своей команде.

Напомним, Латвия в феврале в первом круге второй Мировой группы обыграла Словакию, а в апреле встретится с Германией.