Знаки Зодиака, жизнь которых серьезно переменится до конца 2019-го

Вот шесть знаков Зодиака, жизнь которых, по мнению астрологов, серьезно переменится до конца 2019 года. Впереди еще 9 месяцев, так что будьте готовы!

6. Телец

Человеку, который боится и всей душой ненавидит перемены, предстоит пережить серьезные потрясения. Высока вероятность того, что управляемым Венерой Тельцам

придется покинуть зону комфорта и начать искать себе новую работу. Возможно, им предстоит попробовать себя в другой профессии, причем произойти это может в другой стране.

Люди данного знака слишком дорожат тем, что имеют, а потому перемены, особенно касающиеся финансовых вопросов, становятся для Тельцов настоящим стрессом и просто выбивают из колеи. Астрологи рекомендуют им взять себя в руки и гнать прочь одолевающие страхи. Год обещает быть успешным для профессионалов своего дела, для тех, кто верит в успех и не сомневается в собственных силах. Очень может быть, к концу года Тельцы осознают, насколько полезным и продуктивным получился этот период.

5. Близнецы

Общительные и жизнерадостные Близнецы могут лишь радоваться и находиться в приятном предвкушении. Первая половина 2019 года должна ознаменоваться новым знакомством, которое привнесет в жизнь представителей данного знака новые краски. Нельзя с точностью сказать, будет ли это судьбоносная встреча, которая посеет в душе Близнецов зерно любви, или неожиданное знакомство окончится плодотворным сотрудничеством.

Но можно смело утверждать одно - судьбоносная встреча оставит в душе Близнецов самые приятные впечатления и подарит немало позитивных надежд.

При этом астрологи предупреждают, что болтливым Близнецам не следует хвалиться собственным счастьем. Вокруг представителей этого знака много завистливых людей, которые только и ждут повода "насолить" им и воспользоваться их привилегиями. Помните, счастье любит тишину!

4. Лев

Для Львов 2019-й - довольно тяжелый год, в котором ему предстоит принимать важные и не всегда приятные решения. Возможно, речь идет о недуге, от которого страдает сам Лев или близкий ему человек.

Не исключено, что для выздоровления потребуется отказаться от привычной жизни и любимого окружения, изменить условия проживания и терпеть неудобства.

Но все это ради благой цели, поэтому настраивайте себя на позитив. Вряд ли вам понравится то, что приготовила вам судьба, но приняв единственно правильное и верное решение, которое согласуется с вашей совестью - вы добьетесь в итоге желаемой цели. Можно с уверенностью сказать, что этот период закалит характер Льва и заставит этого человека пересмотреть свои жизненные ценности. Такие изменения обязательно пойдут ему на пользу, и в будущем Лев еще не раз поблагодарит судьбу за этот случай.

3. Козерог