Знаки Зодиака, жизнь которых серьезно переменится до конца 2019-го
Каждый год мы подсознательно ждем перемен, и, являясь в большинстве своем оптимистами, конечно же, - позитивных. Но так происходит не всегда! Каждому жизнь готовит свои перемены: одним плодотворные, другим - опустошающие, третьим - яркие и заметные, а четвертым - незначительные, тонущие в рутине повседневной жизни...
Вот шесть знаков Зодиака, жизнь которых, по мнению астрологов, серьезно переменится до конца 2019 года. Впереди еще 9 месяцев, так что будьте готовы!
6. Телец
Человеку, который боится и всей душой ненавидит перемены, предстоит пережить серьезные потрясения. Высока вероятность того, что управляемым Венерой Тельцам
придется покинуть зону комфорта и начать искать себе новую работу. Возможно, им предстоит попробовать себя в другой профессии, причем произойти это может в другой стране.
Люди данного знака слишком дорожат тем, что имеют, а потому перемены, особенно касающиеся финансовых вопросов, становятся для Тельцов настоящим стрессом и просто выбивают из колеи. Астрологи рекомендуют им взять себя в руки и гнать прочь одолевающие страхи. Год обещает быть успешным для профессионалов своего дела, для тех, кто верит в успех и не сомневается в собственных силах. Очень может быть, к концу года Тельцы осознают, насколько полезным и продуктивным получился этот период.
5. Близнецы
Общительные и жизнерадостные Близнецы могут лишь радоваться и находиться в приятном предвкушении. Первая половина 2019 года должна ознаменоваться новым знакомством, которое привнесет в жизнь представителей данного знака новые краски. Нельзя с точностью сказать, будет ли это судьбоносная встреча, которая посеет в душе Близнецов зерно любви, или неожиданное знакомство окончится плодотворным сотрудничеством.
Но можно смело утверждать одно - судьбоносная встреча оставит в душе Близнецов самые приятные впечатления и подарит немало позитивных надежд.
При этом астрологи предупреждают, что болтливым Близнецам не следует хвалиться собственным счастьем. Вокруг представителей этого знака много завистливых людей, которые только и ждут повода "насолить" им и воспользоваться их привилегиями. Помните, счастье любит тишину!
4. Лев
Для Львов 2019-й - довольно тяжелый год, в котором ему предстоит принимать важные и не всегда приятные решения. Возможно, речь идет о недуге, от которого страдает сам Лев или близкий ему человек.
Не исключено, что для выздоровления потребуется отказаться от привычной жизни и любимого окружения, изменить условия проживания и терпеть неудобства.
Но все это ради благой цели, поэтому настраивайте себя на позитив. Вряд ли вам понравится то, что приготовила вам судьба, но приняв единственно правильное и верное решение, которое согласуется с вашей совестью - вы добьетесь в итоге желаемой цели. Можно с уверенностью сказать, что этот период закалит характер Льва и заставит этого человека пересмотреть свои жизненные ценности. Такие изменения обязательно пойдут ему на пользу, и в будущем Лев еще не раз поблагодарит судьбу за этот случай.
3. Козерог
Велика вероятность того, что 2019 год станет переломным в жизни представителей этого знака. Козероги предпочитают жить закрыто, заботясь преимущественно о себе и работая себе во благо. Но судьба распорядится иначе, и уже в середине года в жизни представителей данного знака могут произойти кардинальные изменения.
Нельзя сказать, какой именно случай заставит подопечного Сатурна решиться на личностные изменения и поменять свое отношение к людям, но то, что это случится, не вызывает сомнений.
Астрологи обращают внимание на то, что перемены в жизни Козерогов будут зависеть от того, как представители данного знака отнесутся к этим изменениям. Впустив в свою жизнь других людей и научившись жить не только ради себя, Козероги обретут счастье и сами назовут 2019 год судьбоносным. Но если они будут противиться изменениям и бороться с внутренним желанием помогать окружающим, данный период принесет им только негативные переживания и ничего больше.
2. Дева
Непредсказуемым обещает стать 2019 год для людей, рожденных под знаком Девы. Эти люди немало работают над собой и стараются, чтобы в их жизни был полный порядок, близкий к идеалу. Но этот год ожидается слишком изменчивым, чтобы надеяться на тихую и размеренную жизнь. Будьте готовы к тому, что с приходом весны ваша жизнь может начать рушиться как карточный домик.
Если не проявить хладнокровие и ясность ума, не пересмотреть свою жизнь и не начать устранять ранее совершенные ошибки, год может окончиться настоящим упадком и потерей жизненных ориентиров.
Но если Девыпокажут характер и смогут измениться для того, чтобы возродиться, словно птица Феникс, все для них закончиться хорошо. Год 2019-й нельзя назвать удачным для Дев, но он может стать отправной точкой для будущего развития. И этим обязательно нужно воспользоваться!
1. Рыбы
Период крутых позитивных перемен наступает в жизни Рыб. Год обещает быть чрезвычайно щедрым на шансы, которые судьба то и дело будет подкидывать подопечным Нептуна.
Вероятно, Рыб ждут глубокие чувственные переживания, встреча с человеком, который станет для них самым близким и родным. Возможно также, что
семейные Рыбы переживут второе рождение своего брака и смогут вновь испытать чувства, которые получали лишь в первый год знакомства со своей второй половинкой.
Наконец, ближайший период будет богат на деловые предложения, чем могут воспользоваться Рыбы, увлеченные бизнесом.
В любом случае представителям данного знака следует не упустить свой шанс стать чуточку счастливее. Возможно, Рыбам придется отбросить свои страхи и выйти из зоны комфорта, но перспективные предложения будут того стоить. Смело идите вперед и не бойтесь перемен в жизни. За свою отвагу вы будете щедро вознаграждены!
Подготовлено по материалам Клубер.