У уволенной главы Swedbank могут потребовать возмещения ущерба

Еще до голосования на очередном общем собрании акционеров один из крупных собственников банка, пенсионная компания AMF, сообщила, что после того как в свете обнародованной в среду информации расширился круг расследуемых фактов, касающихся "Swedbank", она не согласится с освобождением исполнительного директора банка от ответственности за 2018 год. Ту же позицию заняли и крупные акционеры банка - "Folksam" и "Alecta".

В результате акционеры проголосовали за то, чтобы не освобождать Боннесен от ответственности за 2018 год. По оценке агентства "Bloomberg", это открывает возможность предъявления Боннесен исков.

Вопреки устоявшейся в Швеции и Финляндии практике, когда акционеры, освобождая от ответственности уходящего руководителя, тем самым одобряют деятельность совета и исполнительного директора в предыдущем финансовом году, в четверг на общем собрании акционеров царила совсем другая атмосфера.

Председатель совета банка Ларс Идемарк принес извинения за подход, проявленный банком, и сказал, что глубоко сожалеет о том, что произошло.

"Доверию к банку нанесен удар", - передает агентство "Bloomberg" слова Идемарка.

Президент и исполнительный директор "Swedbank" Биргитт Боннесен в четверг была отправлена в отставку - это решение было принято правлением банка в ситуации растущих опасений контролирующих органов по поводу возможного отмывания денежных средств через "Swedbank" в Балтии.

Как указано в сообщении для прессы, которое руководство "Swedbank" опубликовало в четверг, 24 марта, в Швеции, правление банка приняло решение уволить Боннесен и доверить исполнение ее обязанностей нынешнему финансовому директору кредитного учреждения Андеру Карлссону.

"События последних дней оказали огромное давление на банк. Соответственно, правление решило отстранить Биргит Боннесен с должности", - заявил в сообщении для прессы председатель правления банка Ларс Идермарк.

Накануне, 27 марта, шведские правоохранительные органы провели обыски в главном офисе "Swedbank". Это было сделано в связи с расследованием, начатым на основании подозрений о возможном отмывании денежных средств в Балтии.

Как сообщает агентство "Reuters", 27 марта обыск провело Управление по борьбе с экономической преступностью с целью выяснить, не нарушил ли банк внутренние правила торговли ценными бумагами, возможно, проинформировав крупнейших акционеров банка о нелицеприятном для деятельности банка журналистском расследовании еще до того, как оно было опубликовано.

Речь идет о журналистском расследовании шведского телеканала SVT, в котором говорится, что в Балтии банк, возможно, использовал денежные средства подозрительного происхождения для их легализации.

Также известно, что еще раньше к шведским правоохранительным органам обратился британский инвестор Билл Браудер, который подозревает, что на счета "Swedbank" было переведено около 156 млн евро из находящихся в Литве и Эстонии банков с сомнительной репутацией.

Как передает агентство "Reuters", в заявлении Браудера указано, что переводы на эту сумму, вероятно, были произведены на счета шведского банка из печально известного датского "Danske Bank" и литовского "Ukio bankas", который обанкротился в 2013 году.