Назван первый соперник Усика в супертяжелом весе

"Усик переходит в супертяжёлый вес и будет драться с Такамом. Сейчас мы определяем дату поединка.

Собирались организовать эту встречу 18 мая, но в этот день выступит Деонтей Уайлдер, а мы не хотели бы пересечения этих двух шоу.

Возможные варианты — 17 или 25 мая. Позже всего мы определимся с этим к понедельнику. Как бы то ни было, следующий бой Усика пройдёт в супертяжёлом весе против Карлоса Такама", - приводит слова Хирна "Чемпионат".

Напомним, Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав Тони Беллью. В профессиональной карьере на счету украинца 16 побед и ни одного поражения.

38-летний Карлос Такам в декабре 2018-го победил техническим нокаутом Сенада Гаши.

Отмечается, что с переходом Усика в другую весовую категорию, латвийский боксер Майрис Бриедис этим летом в рамках полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии, в которой он сразится с поляком Кшиштофом Гловацки, может побороться сразу за несколько чемпионских поясов.

Усик в прошлом году в полуфинале победил Бриедиса и отнял у него титул WBC - не исключается, что после перехода Усика этот чемпионский пояс может быть привязан именно к суперсерии.