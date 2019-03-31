Заключительный день RFW: грибы, итальянский хаос, бабочки и платья мечты

Baiba Ladiga

Благодаря своей функциональности одежда и аксессуары марки Baiba Ladiga идеально подходят для бывалых путешественников и сторонников активного образа жизни. Основная идея бренда - мода должна следовать нашим потребностям, а не наоборот.

Название коллекции "Грибы" говорит само за себя - дизайнер Байба Ладига-Кобаяси при ее создании вдохновлялась национальной традицией собирания грибов.

Для ее изделий, выполненных из шерсти, купра и хлопка, характерны объемные рукава и тонкие линии силуэтов. Преобладающие цвета - черный, белый и оттенки изумрудного,

а в качестве аксессуаров дизайнер использует шляпы овальной формы, символизирующие шляпки-зонтики грибов.

Morfosis

Алессандра Каппиело, дизайнер марки Morfosis, уверена, что ДНК ее бренда - в индивидуальности личности.

В новой коллекции "Несовершенство 4" итальянский бренд продолжает поиски своего стилистического кода посредством упорядоченного хаоса, очевидных несовершенств и контрастной последовательности в моделях.

Невесомость мохера и блеск перьев наряду с фактурностью кожаных изделий, экзотичностью аксессуаров из кожи рептилий и струящимся шелком олицетворяют противоречие между духом света и тьмы.

Все вещи изготовлены в итальянских мастерских в соответствии с европейскими стандартами.

Agne Kuzmickaite

Агне Кузмицкайте - одна из наиболее признанных литовских модельеров - известна своим функциональным и концептуальным подходом к дизайну. Агне черпает вдохновение в простых вещах, в числе которых популярные символы из народной культуры, - их она использует в качестве орнамента для своей одежды.

Осенне-зимняя коллекция 2019/20 Agne Kuzmickaite вдохновлена стремлением человека к самореализации - за счет созданных образов дизайнер хочет привлечь внимание к этой составляющей жизни человека.

Идея саморазвития выражена автором при помощи ярких букв и контрастных текстов, нарушающих симметричную композицию, символизирующую полет бабочки.

Характерный для марки символ бабочки в этот раз нашел отображение не в декоративных элементах коллекции, а в ее конструктивных формах.

Katya Katya London

Вдохновением для новой коллекции дизайнера Кати Шехуриной Serendipity стала любовная история пары. Благодаря воздушным тканям и легким силуэтам платья смотрятся сказочно. Роскошный шелк, тюль, шифон и французское кружево подчеркивают неподвластную времени элегантность и богемную грациозность.

Платья ручной работы, богато украшенные деликатным кружевом, кристаллами Swarovski и ручной вышивкой, олицетворяют изысканность и утонченность.