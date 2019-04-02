Остапенко уверенно вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Матч между соперницами продолжался 1 час 13 минут. За это время Остапенко сделала четыре брейк-пойнта, два эйса и семь раз ошиблась при подаче. Ларссон, которая занимает 88-е место в мировом рейтинге, один раз взяла подачу латвийской теннисистки и допустила одну двойную ошибку.