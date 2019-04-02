Остапенко уверенно вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко начала турнир в Чарльстоне с уверенной победу над шведкой Йоханной Ларссон - 6:1, 6:4.
Матч между соперницами продолжался 1 час 13 минут. За это время Остапенко сделала четыре брейк-пойнта, два эйса и семь раз ошиблась при подаче. Ларссон, которая занимает 88-е место в мировом рейтинге, один раз взяла подачу латвийской теннисистки и допустила одну двойную ошибку.
Счёт в личных встречах между теннисистками стал 3:0 в пользу Остапенко.
Напомним, что в свежем рейтинге WTA Алёна Остапенко покинула топ-30. Латвийская теннисистка впервые с мая 2017 года не входит в число 30 лучших теннисисток планеты.
В этом сезоне Остапенко пока не удалось победить на турнирах больше, чем в одном матче.
Следующей соперницей Остапенко во втором круге соревнований станет победительница пары Шелби Роджерс (США) - Евгения Родина (Россия).
Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова начнёт турнир в Чарльстоне сразу со второго круга.
Видео: Алёна Остапенко - Йоханна Ларссон