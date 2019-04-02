Вт, 2.04.2019
Солист - чертов дьявол! Гипнотизирует голосом и танцем Шивы. Что-то на грани! Агрессивная внешность и нежный и чувственный голос. Бешено резонирует все. Поклонники Shortparis

Остапенко уверенно вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Алёна Остапенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко начала турнир в Чарльстоне с уверенной победу над шведкой Йоханной Ларссон - 6:1, 6:4.

Матч между соперницами продолжался 1 час 13 минут. За это время Остапенко сделала четыре брейк-пойнта, два эйса и семь раз ошиблась при подаче. Ларссон, которая занимает 88-е место в мировом рейтинге, один раз взяла подачу латвийской теннисистки и допустила одну двойную ошибку.

Счёт в личных встречах между теннисистками стал 3:0 в пользу Остапенко.

Напомним, что в свежем рейтинге WTA Алёна Остапенко покинула топ-30. Латвийская теннисистка впервые с мая 2017 года не входит в число 30 лучших теннисисток планеты.

В этом сезоне Остапенко пока не удалось победить на турнирах больше, чем в одном матче.

Следующей соперницей Остапенко во втором круге соревнований станет победительница пары Шелби Роджерс (США) - Евгения Родина (Россия).

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова начнёт турнир в Чарльстоне сразу со второго круга.

Видео: Алёна Остапенко - Йоханна Ларссон

Читать также

Актуально

НАВЕРХ