В Британии расследуют две попытки саботажа, связанные с Brexit

Полиция Великобритании расследует два случая саботажа на железной дороге, которые, возможно, связаны с выходом государства из Евросоюза.
Оба инцидента произошли в прошлом месяце.
"Это была серьезная и намеренная попытка вызвать (..) помехи в железнодорожной сети Великобритании", сообщила полиция.
"Наша предварительная оценка позволяет нам думать, что это связано с выходом Великобритании из Евросоюза", сказано в сообщении полиции.
Полиция отметила, что сотрудки железной дороги нашли на рельсах устройства, цель которых - вызвать помехи в услугах железной дороги. Более подробную информацию полиция не распространила.
Устройства были найдены на рельсах на востоке Англии и в центральной ее части 21 и 27 марта.
Представитель полиции указал, что в срочном порядке расследуются обстоятельства произошедшего, однако добавил, что целью устройств было помешать движению поездов, а не причинить разрушения инфраструктуре.