Вт, 2.04.2019
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В Британии расследуют две попытки саботажа, связанные с Brexit

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Полиция Великобритании

ФОТО: ALASTAIR GRANT/AP

Полиция Великобритании расследует два случая саботажа на железной дороге, которые, возможно, связаны с выходом государства из Евросоюза.

Оба инцидента произошли в прошлом месяце.

"Это была серьезная и намеренная попытка вызвать (..) помехи в железнодорожной сети Великобритании", сообщила полиция.

"Наша предварительная оценка позволяет нам думать, что это связано с выходом Великобритании из Евросоюза", сказано в сообщении полиции.

Полиция отметила, что сотрудки железной дороги нашли на рельсах устройства, цель которых - вызвать помехи в услугах железной дороги. Более подробную информацию полиция не распространила.

Устройства были найдены на рельсах на востоке Англии и в центральной ее части 21 и 27 марта.

Представитель полиции указал, что в срочном порядке расследуются обстоятельства произошедшего, однако добавил, что целью устройств было помешать движению поездов, а не причинить разрушения инфраструктуре.

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