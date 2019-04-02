В Британии расследуют две попытки саботажа, связанные с Brexit

Оба инцидента произошли в прошлом месяце.

"Это была серьезная и намеренная попытка вызвать (..) помехи в железнодорожной сети Великобритании", сообщила полиция.

"Наша предварительная оценка позволяет нам думать, что это связано с выходом Великобритании из Евросоюза", сказано в сообщении полиции.

Полиция отметила, что сотрудки железной дороги нашли на рельсах устройства, цель которых - вызвать помехи в услугах железной дороги. Более подробную информацию полиция не распространила.

Устройства были найдены на рельсах на востоке Англии и в центральной ее части 21 и 27 марта.