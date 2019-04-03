В поместье Трампа задержали гражданку Китая

Гражданка Китая проникала на территорию поместья Дональда Трампа во Флориде. Женщина хотела убедить охрану, что приехала на мероприятие ООН. Об этом сообщает NBC.
Гражданка Китая Юцьзин Чжан сначала сказала охранникам, что желает поплавать в бассейне. Другим охранникам она показала приглашение на мероприятие Китайско-американской ассоциации ООН, но оно не проходило в это время в поместье.
Женщину увели с территории поместья.
Через время она сообщила, что "китайский друг по имени Чарльз" попросил её обсудить с кем-либо из "членов семьи Трампа китайско-американские международные экономические отношения", сообщает газета Financial Times.
Однако с Чарльзом женщина не была знакома лично, а общалась только через популярный китайский мессенджер WeChat.
Как сообщается, женщина обвиняется в даче ложных показаний и незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом. Суд состоится 8 апреля.
Правительство США уже неоднократно обвиняло Китай в шпионаже. В октябре 2018 года в The New York Times, что китайские шпионы прослушивают Дональда Трампа, когда он говорит по iPhone.