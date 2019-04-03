В поместье Трампа задержали гражданку Китая

Гражданка Китая Юцьзин Чжан сначала сказала охранникам, что желает поплавать в бассейне. Другим охранникам она показала приглашение на мероприятие Китайско-американской ассоциации ООН, но оно не проходило в это время в поместье.

Женщину увели с территории поместья.

Через время она сообщила, что "китайский друг по имени Чарльз" попросил её обсудить с кем-либо из "членов семьи Трампа китайско-американские международные экономические отношения", сообщает газета Financial Times.

Однако с Чарльзом женщина не была знакома лично, а общалась только через популярный китайский мессенджер WeChat.

Как сообщается, женщина обвиняется в даче ложных показаний и незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом. Суд состоится 8 апреля.