Ассоциация журналистов требует отставки нового главы LTV

Как сообщалось, 28 марта экс-аналитик маркетингового отдела Olainfarm Эйнарс Гиелс был назначен главой телеканала LTV. В то же время должность члена правления, ответственного за содержание LTV получила бывший исполнительный директор праздника песни и танцев Эва Юхневича.

28 марта, в тот же день от Новой консервативной партии (JKP) поступил запрос об аннулировании назначений, так как у нового председателя и члена правления мало опыта работы в СМИ.

30 марта Латвийская ассоциация журналистов также потребовала аннулировать назначени и объявить повторный конкурс.

3 апреля в передаче "1:1" на LTV её ведущий Гундарс Редерс, высказался, что назначение нового главы LTV - непрофессионализм. Также он не исключает, что это политический заказ. Гиелс заявил, что желает обсудить сказанное, однако за Редерса вступились коллеги.