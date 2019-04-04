Чт, 4.04.2019
Жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь новую личность, какое-нибудь человечное лицо.
Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины

Ассоциация журналистов требует отставки нового главы LTV

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Эйнарс Гиелс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Журналист Гундарс Редерс в прямом эфире раскритиковал нового председателя правления LTV Эйнарса Гиелса, сказав, что он не подходит для своего поста. 

Как сообщалось, 28 марта экс-аналитик маркетингового отдела Olainfarm Эйнарс Гиелс был назначен главой телеканала LTV.  В то же время должность члена правления, ответственного за содержание LTV получила бывший исполнительный директор праздника песни и танцев Эва Юхневича.

28 марта, в тот же день от Новой консервативной партии (JKP) поступил запрос об аннулировании назначений, так как у нового председателя и члена правления мало опыта работы в СМИ. 

30 марта Латвийская ассоциация журналистов также потребовала аннулировать назначени и объявить повторный конкурс.

3 апреля в передаче "1:1" на LTV её ведущий Гундарс Редерс, высказался, что назначение нового главы LTV - непрофессионализм. Также он не исключает, что это политический заказ. Гиелс заявил, что желает обсудить сказанное, однако за Редерса вступились коллеги.

4 апреля Национальным советом по электронным СМИ было распространено письмо, в котором говорится, что попытки политиков вмешаться в отбор правления СМИ совет осуждает и решения не отменит.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ