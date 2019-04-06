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Кубок Гагарина: ЦСКА всухую обыграл СКА и находится в шаге от финала
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Хоккеисты ЦСКА

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

5 апреля состоялся пятый финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в котором ЦСКА всухую обыграл питерский СКА - 3:0.

Московский клуб вышел вперёд под занавес первого периода благодаря голу Мэта Робинсона. Во втором игровом отрезке Максим Мамин удвоил преимущество ЦСКА, а на последних минутах основного времени Сергей Андронов установил окончательный счёт в матче.

Интересный факт - во всех пяти матчах серии побеждают только хозяева. ЦСКА снова повёл в серии со счётом 3:2. Теперь московские "армейцы" находятся в шаге от финала.

Расписание финальных матчей конференций:

  • 06.04 Авангард - Салават Юлаев
  • 07.04 СКА - ЦСКА

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