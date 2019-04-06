Кубок Гагарина: ЦСКА всухую обыграл СКА и находится в шаге от финала
5 апреля состоялся пятый финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в котором ЦСКА всухую обыграл питерский СКА - 3:0.
Московский клуб вышел вперёд под занавес первого периода благодаря голу Мэта Робинсона. Во втором игровом отрезке Максим Мамин удвоил преимущество ЦСКА, а на последних минутах основного времени Сергей Андронов установил окончательный счёт в матче.
Интересный факт - во всех пяти матчах серии побеждают только хозяева. ЦСКА снова повёл в серии со счётом 3:2. Теперь московские "армейцы" находятся в шаге от финала.
Расписание финальных матчей конференций:
- 06.04 Авангард - Салават Юлаев
- 07.04 СКА - ЦСКА