Кубок Гагарина: ЦСКА всухую обыграл СКА и находится в шаге от финала

Московский клуб вышел вперёд под занавес первого периода благодаря голу Мэта Робинсона. Во втором игровом отрезке Максим Мамин удвоил преимущество ЦСКА, а на последних минутах основного времени Сергей Андронов установил окончательный счёт в матче.

Интересный факт - во всех пяти матчах серии побеждают только хозяева. ЦСКА снова повёл в серии со счётом 3:2. Теперь московские "армейцы" находятся в шаге от финала.