Кубок Гагарина: "Салават Юлаев" обыграл в овертайме "Авангард"
6 апреля состоялся пятый финальный матч серии плей-офф Восточной конференции, в котором "Салават Юлаев" обыграл в овертайме "Авангард" со счётом 3:2.
Уфимцы вышли вперёд уже на 3-й минуте матча благодаря шайбе Александра Бурмистрова. В середине первого периода "Авангард" сравнял счёт стараниями Сергея Шумакова.
В конце второго периода Максим Тальбо вывел вперёд "Авангард", но в заключительном игровом отрезке Линус Умарк восстановил равновесие и перевёл встречу в овертайм, в котором победу гостям принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.
Таким образом, счёт в серии стал 3:2 в польщу омской команды. Шестая игра состоится 8 апреля в Уфе.
Расписание финальных матчей конференций:
- 07.04 СКА - ЦСКА
- 08.04 Салават Юлаев - Авангард