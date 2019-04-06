Сб, 6.04.2019
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Кубок Гагарина: "Салават Юлаев" обыграл в овертайме "Авангард"
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Салават Юлаев

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

6 апреля состоялся пятый финальный матч серии плей-офф Восточной конференции, в котором "Салават Юлаев" обыграл в овертайме "Авангард" со счётом 3:2.

Уфимцы вышли вперёд уже на 3-й минуте матча благодаря шайбе Александра Бурмистрова. В середине первого периода "Авангард" сравнял счёт стараниями Сергея Шумакова.

В конце второго периода Максим Тальбо вывел вперёд "Авангард", но в заключительном игровом отрезке Линус Умарк восстановил равновесие и перевёл встречу в овертайм, в котором победу гостям принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.

Таким образом, счёт в серии стал 3:2 в польщу омской команды. Шестая игра состоится 8 апреля в Уфе.

Расписание финальных матчей конференций:

  • 07.04 СКА - ЦСКА
  • 08.04 Салават Юлаев - Авангард

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