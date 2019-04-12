"Если вы такие умные, почему вы такие бедные": Волочкова посоветовала недовольным покинуть Россию

"Да виноваты люди сами... Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?", - сказала она.

Волочкова считает, что власть не может решить проблемы людей, прежде всего они сами должны отвечать за свои действия.

"Они должны встать и совести своей задать вопрос… Пусть они работают, простите, не курят на завалинке бычок, пусть они работают и думают, что каждый из них и каждый из нас вообще, что мы можем сделать для блага нашей страны", - подчеркнула Анастасия.

Когда балерину спросили о пенсионном вопросе, она ответила, что это "не самая большая проблема в стране".

"И что? Почему в этом виноват президент, вы мне объясните, пожалуйста? Вы знаете, это не самая большая проблема у нас в стране", - объяснила она.

Ранее Волочкова винила в неудачах свою мать.