"Я убью тебя": СМИ опубликовали ужасающие подробности дела Деппа и Херд

Иск Эмбер подала 11 апреля. Звезда подробна рассказала, что причиной всех бед в их браке были наркотики и алкоголь, которые принимал Джонни Депп.

"Примерно через год наших отношений я стала свидетелем того, как Джонни злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Иногда Джонни одновременно употреблял наркотики вместе с лекарствами...

Когда он принимал их, я беспокоилась за нас обоих.

Он становился совершенно другим человеком, часто бредовым и жестоким. Мы назвали эту версию Джонни-Монстр", - рассказала на суде актриса.

Она объяснила, что Джонни часто не помнил своих ужасных действий. Но она его любила и верила его обещаниям, что это должно прекратиться. Она понимает, что ошибалась.

Джонни Депп и Амбер Херд ФОТО: Reuters/ScanPix

В 2014 году они вместе летели на частном самолете.

"Пока мы летели, Джонни приказал стюардессам дать ему кислородный баллон и продолжал пить алкоголь. Помощники Джонни сказали мне, что он расстроен тем, что накануне я снималась в романтической сцене с Джеймсом Франко.

Потом Джонни начал бросать в меня разные предметы.... Я просто отодвинула сиденье. Но, это не остановило его. Он толкнул на меня стул, когда я проходила мимо, кричал на меня и издевался над мной, выкрикивая имя "Джеймс Франко"", - вспоминает она.

Херд объяснила, что в какой-тог момент он ее пнул и повалил на пол. Потом Депп швырнул в нее ботинок. Актер продолжал кричать и ругаться, потом он прошел в ванную комнату самолета, где потерял сознание в туалете.

Эмбер Херд и Джонни Депп ФОТО: Reuters/ScanPix

Позже он извинялся перед Эмбер.

"Мне снова очень и очень стыдно. Прости меня. Я действительно не знаю, почему так получилось. Но я никогда не сделаю это снова… Я люблю тебя, и мне так плохо, что я тебя подвел", - написал он.

Хотя Эмбер знала о проблемах актера, они поженились в 2015 году. Но через месяц после свадьбы Джонни заставил ее пройти через ад.

После того, как они приехали на съемки в Австралию Джонни ушел в загул с алкоголем и экстази.

"Я попыталась запретить ему глотать экстази. Мы начали спорить. Джонни толкнул меня на пол и ударил, прежде чем я смогла скрыться в спальне и запереть дверь...На утро увидела, что Джонни не спал всю ночь, приняв около восьми таблеток и запив их алкоголем. Мы снова начали драться, и я забаррикадировалась в одной из комнат...", - вспоминала она.

Джонни Депп и Эмбер Херд ФОТО: Reuters/ScanPix

Эмбер подчеркнула, что Депп несколько раз ударил ее, толкнул, начал душить и плюнул в лицо, а потом начал бросать в супругу бутылки.