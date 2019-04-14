Первая победа "Метты" и очередной успех "Валмиеры"
14 апреля состоялось три матча в рамках чемпионата Латвии по футболу.
Метта - Спартак 3:0
Первый опасный момент у ворот "Спартака" возник после того, как Тамирлан Джамулатдинов со стандарта попал в штангу ворот юрмальчан. В этом эпизоде защитник "Спартака" Гинтс Фрейманис сыграл рукой и арбитр указал на "точку". 11-метровый принялся исполнять Джамулатдинов, но голкипер Виталий Мельниченко отразил удар.
На 39-й минуте футболистам "Метты" всё-таки удалось добиться своего стараниями Кготсо Масагнане. До перерыва рижане сумели во второй раз огорчить соперника - автором гола стар Рихард Озолиньш.
Во втором тайме "Метта" вновь заработала пенальти и вновь к "точке" отправился Джамулатдинов, но на этот раз футболист не промахнулся - 3:0.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @FSMETTA - @fkspartaks (3:0) vārtu guvumus:— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 14, 2019
1-0 Masangane 39 (MET)
2-0 Ozoliņš 44' (MET)
3-0 Dzhamalutdinov 63' (11m) (MET)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #METvsSPA pic.twitter.com/LtnRn72zB5
Рига - Вентспилс 2:0
В самом начале матча у обеих команд был шанс забить, но он не был использован. Счёт в матче был открыт на 31-й минуте, когда серб Дарко Лемайич получил мяч у ворот и без обработки послал его в сетку ворот "Вентпилса".
Во втором тайме гости пытались сравнять счёт, но безрезультатно. За 13 минут до конца матча Лемайич заработал вторую жёлтую карточку и был вынужден оставить "Рига" вдесятером. Правда, это не помогло "Вентспилсу" - играя в меньшинстве рижане сумели удвоить своё преимущество усилиями Алексея Вишнякова.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @RigaFC_Official - @fkventspils_ (2:0) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 14, 2019
1-0 Lemajič 31` (RIG)
2-0 Višņakovs 85` (RIG)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RIGvsVEN pic.twitter.com/8fS4a9QuVH
Валмиера - Лиепая 1:0
Футболисты "Валмиера" не перестают удивлять. На этот раз их "жертвой" стали лиепайские футболисты, которые вынуждены были вынимать мяч из сетки ворот в конце первого тайма. Автором гола стал японский футболист Шунсуке Накамура.
Во втором тайме "Лиепая" пыталась отыграться, но удары футболистов не достигали цели. "Валмиера" одержала минимальную победу, которая позволяет команде занимать высокое третье место в турнирной таблице.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @vgvia_futbols - @LiepajaFK (1:0) vienīgā vārtu guvuma video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 14, 2019
1-0 Nakamura 42' (VAL)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #VALvsLIE pic.twitter.com/1f5XmvvoHQ