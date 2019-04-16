Настя Ивлеева показала в своем сторис происходящее в Париже

Звезда была шокирована тем, что она увидела с балкона своего номера.

"Хотела от восторга свинячего показать вам красоту. Но представляете, я прилетела, и вот полчаса назад загорелся собор Парижской Богоматери", - сказала она на видео.

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_

"И это просто п****ц, там дым валит! Пылает краснющий, оранжевый огонь. Хотела туда доехать, но такие жуткие пробки сейчас в связи с этим. В общем - жесть! Попали, так попали!", - эмоционально подытожила Ивлеева.

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_

Уже позже Настя смогла добраться до набережной, чтобы увидеть масштабы трагедии. На видео видно, что полиция огородила улицы вокруг собора.

"Пришли мы на место событий. Здесь уже такие полыхающие остатки, дым, нет крыши, все обвалилось. Очень много людей, все грустят, снимают и в полном шоке от происходящего", - прокомментировала происходящее Ивлеева.

Галерея: Пожар в соборе Парижской Богоматери

Напомним, в соборе Нотр-Дам-де-Пари (собор Парижской Богоматери) 15 апреля вечером произошел сильный пожар. По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы. Полиция сообщила, что люди в пожаре не погибли.