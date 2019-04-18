Левитс: мои шансы стать президентом высоки

В интервью передаче LNT "900 секунд" он высказал мнение, что при условии справедливой политики в Латвии большинство голосов для его избрания гарантировано.

Дополнительным фактором в пользу честного голосования Левитс считает то, в этом году президент Латвии будет впервые избираться открытым голосованием.

С оппозиционными партиями Левитс еще не встречался, но, по его мнению, было бы хорошо, если бы и оппозиция поддержала его кандидатуру. "Однако решающее слово принадлежит тем партиям, которые составляют большинство", - сказал Левитс.

Он считает, что хороший президент должен быть "президентом всего народа", долгосрочно работать в интересах народа и уметь консолидировать мнения.

Левитс считает, что благодаря специфике своей работы хорошо знает реальную ситуацию в Латвии. Он считает, что основным инструментом работы президента является умение убеждать, консолидировать мнения.

Говоря о необходимых изменениях в законодательстве, Левитс отметил, что нужно улучшить нормы, регулирующие общественные СМИ - как показали события последнего времени, это актуально.