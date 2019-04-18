4 вещи о любви, которые стоит знать каждому

Для многих людей поиск своей второй половинки является делом весьма непростым, а порой и чем-то из разряда недостижимого. Однако, по мнению профессиональной свахи Норы ДиКейсер, это всего лишь "очередной рабочий день в офисе".

Она рассказала о поисках любви и о том, как сохранить отношения в долгосрочной перспективе. Итак, вот что нам удалось узнать.

1. Для начала присмотритесь к себе

Конечно, иметь представление о качествах, которые вам хотелось бы видеть в своем потенциальном партнере, это хорошо. Только не забывайте, что вы тоже должны быть для него привлекательными.

Вопрос, который люди, как правило, упускают из виду, заключается в следующем: оправдываю ли я сам те ожидания, которые накладываю на другого человека? Зачастую ответ на него отрицательный.

Очень просто составить перечень необходимых качеств, которыми должна обладать наша вторая половинка, и намного сложнее оценить себя с точки зрения своего же списка.

Так, если вам не нравится ваша собственная жизнь, то каким образом вы собираетесь привлечь к себе того, кому нравится, как он живет? Или если вы не остаетесь верными своим же ценностям, то как привлечете человека, который, напротив, их чтит?

Есть ли выход из этой ситуации? Уделите немного времени работе над собой. Стремитесь быть такими, каким бы вам хотелось видеть своего партнера в отношениях.

2. Помните, что со временем внешняя красота увядает

Вам известно, что красота не вечна, поэтому не позволяйте своим эстетическим соображениям диктовать вам выбор второй половинки.

Нора ДиКейсер рассказывает: "Когда клиент говорит мне об обязательных физических чертах потенциального партнера, мне нравится проводить аналогию с дружбой.

Подумайте о трех своих самых лучших друзьях.

Скорее всего, внешне все они очень разные, а объединяют их те черты, которыми вам нравится себя окружать: юмор, интеллект, эмпатия, альтруизм, честность и прочее".

Подбирая себе партнера для отношений, постарайтесь сосредоточиться на действительно важных для вас качествах, а не на цвете волос или росте. Вы удивитесь, насколько сильно ваш мозг прислушивается к сердцу при выборе второй половинки. Постарайтесь разглядеть душу человека, и если она вам понравится - не отпускайте его.

3. Не принуждайте своего партнера к браку

В обществе существует понятие возраста, когда человек должен жениться или выйти замуж. Но то, что вы встречаетесь с кем-то уже 4 года, или то, что вам исполнился 31 год, еще не означает, что вы должны немедленно сочетаться браком.

Суть в том, чтобы довериться своему внутреннему чутью.

Не стоит торопить события, если вы не готовы к столь серьезному шагу. Тем самым вы, вероятно, убережете свое будущее от ненужных потрясений.

Нора ДиКейсер говорит: "Я каждый день встречаю людей, которым пришлось оплатить множество счетов, связанных с неприятным бракоразводным процессом. Если вы не уверены в своем желании жениться, значит - не нужно этого делать".

4. Найдя свою любовь, не переставайте над ней работать

По словам ДиКейсер, самая сложная часть отношений, безусловно, заключается в поисках того, с кем у вас возникнет настоящая связь. Найдя такого человека, не дайте ему уйти, даже если сейчас у вас непростой период в отношениях.

Фаза медового месяца пройдет, а все те привычки и странности, которые вас так раздражают в партнере, останутся. Но никто не идеален.

И если вам посчастливилось встретить свою любовь, храните ее всеми возможными способами.