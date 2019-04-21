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Роналду - первый игрок в истории, который стал чемпионом Италии, Англии и Испании

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Криштиану Роналду

ФОТО: Reuters/ScanPix

В субботу, 20 апреля, туринский "Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу. Победа туринцев позволила Криштиану Роналду стать первым игроком в истории, который завоевал золотые медали чемпионатов Италии, Англии и Испании.

"Ювентус", обыграв дома "Фиорентину" со счётом 2:1, обеспечил себе победу в чемпионате за пять туров до его завершения. С 87-ю очками в активе они стали недосягаемы для своего ближайшего преследователя "Наполи" (67 очков).

Для "Юве" этот титул стал восьмым подряд во внутреннем чемпионате. Всего на счету "чёрно-белых" 35 титулов чемпиона Италии.

Победив в Серии А в восьмой раз подряд, "Ювентус" установил рекорд. У туринского клуба самая длинная победная серия среди всех представителей европейских топ-лиг. Ранее этим рекордом вместе с "Юве" владел "Лион", который становился чемпионом Франции семь раз подряд.

Ещё один рекорд установил и самый известный игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду. Мало того, что португалец победил в чемпионате Италии в первом же сезоне за новый клуб, так он ещё и стал первым игроком в истории, который стал чемпионом Италии, Англии и Испании.

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