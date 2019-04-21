Можно ли было предотвратить трагедию? Рассказ об убитой Синдии, ее отчиме и Службе пробации

После розысков, проходивших несколько дней, общественность потрясла новость, что разыскиваемая в Курземе 20-летняя Синдия Роне была найдена мертвой с признаками насильственной смерти. Убитую Синдию похоронили 17 апреля. По подозрению убийстве был арестован отчим девушки, ранее судимый за убийство. Почему повторное убийство не было предотвращено?
Как сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения, отчим убитой девушки уже отсидел семь с половиной лет в тюрьме за убийство.
Можно ли было трагедию предотвратить?
Данные статистики Службы пробации свидетельствуют, что если человек ранее был судим за насилие, риск, что в течение ближайших пяти лет он может это преступление повторить, составляет 16%.
К отчиму убитой Синдии после предыдущего наказания был применен служебный надзор, который продолжался почти два года. Надзор закончился пять с половиной лет назад.
Работники службы с мужчиной во время надзора встречались до трех раз в месяц. Столь частые встречи со Службой пробации проходят лишь с теми клиентами, у которых есть высокий риск совершить преступление.
Государственная служба пробации передаче указала, что риск скорее всего должны были заметить местные службы. Приекульская краевая дума комментировать это дело отказалась. И в Эмбутской волости знали об уголовном прошлом мужчины, однако никто им не интересовался и информацией с соседним самоуправлением не обменивался.
Привлечь внимание к произошедшему пообещал министр внутренних дел. Он считает, что необходима более активная превентивная работа.
"Интуиция говорила, что что-то не то..."
Мать убитой девушки порталу Liepājniekiem рассказала, что в ночь на 10 апреля, когда Синдия не вернулась домой, она вместе с отчимом пошли в гараж:
"Интуиция говорила, что что-то не то. Пришли в гараж. Машина, которую на следующий день арестовала полиция, находилась в гаража. Только не было одеяла, которое обычно лежало в машине. И был сложена крышка багажного отделения. Он сказал, что сложил ее, паркуясь задом в гараж..."
Женщина рассказала порталу, что шокирована действиями супруга 10 апреля, когда он по его собственным словам якобы поехал в аэропорт "Рига", чтобы улететь на работу в Швецию. То, что в самолет мужчина не сел, стало ясно уже на следующий день.
"Работники полиции меня проинформировали, что он пьяным был задержан в Скрунде. Там он находился два дня. Звонил своему брату и жаловался, что похищен и держится в заложниках", - рассказала мать убитой девушки.
Полиция сказанное женщиной не подтверждает, но и не отрицает. Следствие по данному делу продолжается.
Самоуправление города обеспечило психологическую поддержку как матери, так и младшему сыну, а также финансовую поддержку для похорон Синдии.
Напомним, 10 апреля Госполиция получила информацию о том, что 9 апреля вышли из дома и пропала девушка 1998 года рождения.
В четверг, 11 апреля, в волости Эмбутес Вайнёдского края был задержан и арестован мужчина 1986 года рождения - отчим погибшей Синдии, ранее многократно судимый.