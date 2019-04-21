Можно ли было предотвратить трагедию? Рассказ об убитой Синдии, ее отчиме и Службе пробации

Как сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения, отчим убитой девушки уже отсидел семь с половиной лет в тюрьме за убийство.

Можно ли было трагедию предотвратить?

Данные статистики Службы пробации свидетельствуют, что если человек ранее был судим за насилие, риск, что в течение ближайших пяти лет он может это преступление повторить, составляет 16%.

К отчиму убитой Синдии после предыдущего наказания был применен служебный надзор, который продолжался почти два года. Надзор закончился пять с половиной лет назад.

Работники службы с мужчиной во время надзора встречались до трех раз в месяц. Столь частые встречи со Службой пробации проходят лишь с теми клиентами, у которых есть высокий риск совершить преступление.

Государственная служба пробации передаче указала, что риск скорее всего должны были заметить местные службы. Приекульская краевая дума комментировать это дело отказалась. И в Эмбутской волости знали об уголовном прошлом мужчины, однако никто им не интересовался и информацией с соседним самоуправлением не обменивался.

Привлечь внимание к произошедшему пообещал министр внутренних дел. Он считает, что необходима более активная превентивная работа.

"Интуиция говорила, что что-то не то..."

Мать убитой девушки порталу Liepājniekiem рассказала, что в ночь на 10 апреля, когда Синдия не вернулась домой, она вместе с отчимом пошли в гараж:

"Интуиция говорила, что что-то не то. Пришли в гараж. Машина, которую на следующий день арестовала полиция, находилась в гаража. Только не было одеяла, которое обычно лежало в машине. И был сложена крышка багажного отделения. Он сказал, что сложил ее, паркуясь задом в гараж..."

Женщина рассказала порталу, что шокирована действиями супруга 10 апреля, когда он по его собственным словам якобы поехал в аэропорт "Рига", чтобы улететь на работу в Швецию. То, что в самолет мужчина не сел, стало ясно уже на следующий день.

"Работники полиции меня проинформировали, что он пьяным был задержан в Скрунде. Там он находился два дня. Звонил своему брату и жаловался, что похищен и держится в заложниках", - рассказала мать убитой девушки.

Полиция сказанное женщиной не подтверждает, но и не отрицает. Следствие по данному делу продолжается.

Самоуправление города обеспечило психологическую поддержку как матери, так и младшему сыну, а также финансовую поддержку для похорон Синдии.

Напомним, 10 апреля Госполиция получила информацию о том, что 9 апреля вышли из дома и пропала девушка 1998 года рождения.