За четыре месяца на непредвиденные случаи выделено 1,29 млн евро

В первом квартале текущего года из бюджетной программы "Средства на непредвиденные обстоятельства" выделено 1,29 млн евро, свидетельствует информация Совета по фискальной дисциплине.
В бюджете этого года на непредвиденные обстоятельства выделено 20,430 млн евро.
Больше всего средств из этой программы в первом квартале получило Министерство сообщения - 620 тыс. евро. 160 тыс. евро получил Кабинет министров, 115,4 тыс. евро - Министерство земледелия, 112,6 тыс. евро - Министерство культуры, 87,79 тыс. евро - Министерство юстиции, а 39,4 тыс. евро - Министерство внутренних дел.
Также средства на непредвиденные обстоятельства в первом квартале получили Министерство благосостояния - 27,4 тыс. евро, Министерство экономики - 27 тыс. евро, Министерство здравоохранения - 23,8 тыс. евро, Министерство внутренних дел - 22,56 тыс. евро, Министерство обороны - 22 397 тыс. евро, Министерство охраны среды и регионального развития - 21,32 тыс. евро, Министерство образования и науки - 14,17 тыс. евро.