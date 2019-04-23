Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал семейный кризис

"Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью!", - написал он.