Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал семейный кризис

Солист коллектива "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов сделал заявление на своей Instagram-странице, в котором признался, что они с супругой Марией берут "паузу в отношениях".
Певец подчеркнул, что о разводе речь не идет. Они собираются пожить отдельно, а дети планируют продолжать воспитывать вместе.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью!", - написал он.
Григорьев-Аполлонов также попросил быть тактичными и принять их решение. Комментариев никто из супругов по данному вопросу давать не собирается.
"Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь плиз, у нас всё зашибись! Ибо моя семья-моя жизнь!", - пояснил певец.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что супруга Андрея Григорьева-Аполлонова - Марина Банкова ушла от него после 16 лет брака. Новым избранником женщины стал 27-летний баскетболист Андрей Зубков.
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Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно , разобраться каждый в себе и своём внутренним Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение!Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь плиз, у нас всё зашибись! Ибо моя семья-моя жизнь! #всеммир #мымудрые #любовьнержавеет #паникинет #ёнасос #шоубизкошмар