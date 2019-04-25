"Осознал безнадежность этих попыток": Десятников об антипутиновской позиции Гидона Кремера
Новым героем YouTube-канала "Ещенепознер" стал выдающийся российский композитор Леонид Десятников. Ведущий Николай Солодников расспросил Леонида Аркадьевича не только о его жизни и отношении к музыке, но также и о любви к латвийскому, советскому, а позже немецкому скрипачу и дирижеру Гидону Кремеру.
"Это один из немногих скрипачей, чей звук и тембр инструмента вы узнаете... Это то, что его отличает от многих других...
Было обстоятельство сентиментального порядка, которое легло в основу моих отношений... Когда мне было 15 или 16 лет, я пошел в филармонию послушать скрипача, о котором мне было ничего неизвестно, кроме того, что он был лауреатом премии Чайковского. Это было одно из самых сильных впечатлений в моей жизни", - вспоминает Десятников.
Он отмечает, что услышал тогда нечто настолько новаторское, что выделялось из всего.
"Во-первых я услышал "Quasi una sonata" Шнитке или "Скрипичная соната номер 2".
Это меня обескуражило. Сама программа была составлена так, что вам казалось, что вы находитесь не в Харькове, а на Марсе. Она состояла из новейшей радикальной музыки... Это меня повергло в состояние транса...", - пояснил он.
Леонид Аркадьевич признает, что через несколько десятков лет уже завязались "какие-то отношения с этим человеком, который уезжал из Советского союза".
"Это абсолютно ненасытный человек. Он все время ищет что-то новое, он не может без этого обходиться...
Фактически, он адаптировал музыку Пьяццолло к академической сцене. Не без моей помощи... Это была клубная музыка... Сейчас - это полноправный академический композитор", - сказал он.
Насчет общественной позиции Кремера композитор подчеркнул, что скрипач уже гораздо меньше уделяет этому времени, так как осознал "безнадежность этих попыток".
"Я лично к этому не склонен, но если музыкант хочет об этом заявить, почему нет? ... Я могу только с уважением к этому отнестись... ", - сказал Десятников.
*Гидон Кремер являлся организатором концерта "России с любовью" в октябре 2013 года в Берлине. В нем участие приняли дирижер Даниэль Баренбойма, оркестр "Кремерата Балтика", пианистка Марта Аргерих и другие известные артисты. Концерт был проведен в знак солидарности с жертвами насилия и нарушения прав человека в России.