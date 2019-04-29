Пн, 29.04.2019
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Как звезды шоу-бизнеса отметили православную Пасху

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ФОТО: instagram.com/lobodaofficial/buzova86/nikolaibaskov/ коллаж Русский TVNET

На прошлой неделе весь мир отмечал католическую Пасху, а через неделю пришла очередь православных. Большинство российских знаменитостей праздновали как раз на этих выходных. Русский TVNET предлагает узнать, как это было. 

Вера Брежнева

Максим Галкин и Алла Пугачева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С праздником!

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С праздником!

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Лолита Милявская

Наташа Королева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес!!! С праздником!!!

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Сергей Жуков и Стас Михайлов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня в Кремле, на юбилее Стаса Михайлова @stas_mihailoff мы исполнили трогательную балладу «Наши дети»! Стас, я искренне поздравляю тебя с юбилеем и хочу, чтобы ты знал, что я и моя семья были счастливы разделить с тобой этот важный и торжественный вечер! С днем рождения! И пусть наши детки видят и чувствуют нашу любовь и знают, что мы всегда рядом! Отдельное спасибо твоей очаровательной половинке @inamikhaylova #михайlove #стасмихайлов #михайlove50 #рукивверх

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Эвелина Бледанс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Со светлым праздником Пасхи!

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Рита Дакота

Ани Лорак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Праздником! 🙏🏽

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Юлия Савичева

Наталья Подольская

Сергей Жуков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскресе! 👼

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Валерия

Евгений Петросян

Татьяна Брухунова

Юлия Ковальчук

Иосиф Пригожин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бог не Дедушка Мороз, а дети не игрушка. Во-первых, поздравляю всех православных с Пасхой; во-вторых, хочу высказаться по вчерашним артиллерийским звонкам журналистов и тем, кто сеет рознь по поводу проекта «Голос дети». Любой конкурс несёт в себе субъективное начало. Все дети, которые принимали участие в проекте, очень талантливые и заслуживают всяческих наград. Ужасно, когда вокруг детей создаётся скандальный ажиотаж. В этой связи обращаюсь ко всем с просьбой: прекратите травлю в отношении Микеллы Абрамовой и сосредоточьтесь на другом. Любой телевизионный проект - бизнес взрослых людей, и родители, отправляющие детей на подобные соревнования, должны это понимать. Дети - чистые, искренние создания, они выходили на сцену и пели самым честным образом. К голосованию они точно не имели никакого отношения. Вообще, детские конкурсы тешат амбиции родителей, а детям наносят часто непоправимый вред - выиграл конкурс, а дальше что? Ребёнок может не вырасти в профессионала, а неокрепшая детская душа будет уже отправлена славой, что в последствии часто приводит к серьёзным психологическим проблемам. А те, кто не побеждает в конкурсах, могут надломиться психологически и вообще разочароваться в творчестве. Что касается Микеллы, она выиграла этот конкурс, я уверен, сама этого не ожидая. Нельзя сказать, что она была хуже других конкурсантов . Мне очень понравился и, считаю, был достоин первого места Ержан Максим, мне также очень понравилась Нино Чеснер- темпераментая, голосистая и уже готовая артистка, Рената Таирова и многие другие. Давайте спокойно разберём, что же все-таки произошло. А случилось следующее: за Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у неё очень много, так же призывали к голосованию её друзья и коллеги, даже те, кто не следили за ходом проекта "Голос" . Это и было единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками, и в этом нет ни её вины, ни родителей, ни, тем более, канала. Всем хороших праздников, добра , любви, терпимости и удачи!

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Олег Газманов

Филипп Киркоров

Игорь Николаев

Регина Тодоренко

Ольга Орлова

Анна Семенович

Ольга Бузова

Анастасия Волочкова

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин

Николай Басков

Макс Фадеев

Светлана Лобода

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial/

Сергей Лазарев

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