Хозяин неосознанно убил свою собаку, оставив её в машине

Наступило теплое время года, а это значит, что автоводителям нужно помнить о том, что не нужно оставлять машину без присмотра. Даже если вам кажется, что солнце не греет, решение оставить животное в салоне машины может иметь катастрофические последствия.
Доказательство тому - запись на Facebook-странице полиции Северного Рейна-Вестфалии. В публикации оставлена записка с заявлением некого 52-летнего автоводителя о том, что в его машине собака, и она чувствует себя хорошо.
Это оказалось ложным предположением, так как прохожий заметил запотевшие окна машины и вызвал спасателей. Когда они прибыли на место происшествия и разбили одно из окон машины - собака уже была мертва. Этот инцидент, несомненно, является трагедией, однако это еще одно напоминание о том, что решение оставить животное или ребенка в салоне автомобиля может иметь неблагоприятные последствия.