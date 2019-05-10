Только один из трёх выступающих в НХЛ австрийцев сыграет против Латвии

Напомним, что сборные Латвии и Австрии встретятся уже в эту субботу, 11 мая. Для обеих команд этот матч станет первым на чемпионате мира, который проходит в Словакии.

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер включил в состав трёх вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. В качестве 26-го игрока вместе со сборной отправился защитник Филипп Линднер. 23-летний хоккеист до этого играл в молодёжных сборных, но из-за разных травм и перестановок в составе игрок наконец сможет дебютировать за основную сборную.

В составе австрийцев находится также 19-летний нападающий Бенджамин Баумгартнер, который выступает в швейцарском "Давосе". В целом, состав сборной Австрии практически полностью состоит из игроков, которые играют в местном чемпионате.

Главной звездой сборной Австрии является Томас Раффль, который выступает в НХЛ за "Филадельфию". В этом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

Сборной не смогут помочь двое других хоккеистов, которые также выступают в НХЛ - Ванек ("Детройт") и Грабнер ("Аризона Койотис").