Пт, 10.05.2019
Сборная Латвии, конечно, не является фаворитом чемпионата, но потрепать нервы главным претендентам на медали мы должны. Русский TVNET

Только один из трёх выступающих в НХЛ австрийцев сыграет против Латвии

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Томас Ванек

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сборная Австрии по хоккею, которая станет первым соперником сборной Латвии на чемпионате мира, лишилась своих звёзд из НХЛ - Томаса Ванека и Михаэля Грабнера.

Напомним, что сборные Латвии и Австрии встретятся уже в эту субботу, 11 мая. Для обеих команд этот матч станет первым на чемпионате мира, который проходит в Словакии.

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер включил в состав трёх вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. В качестве 26-го игрока вместе со сборной отправился защитник Филипп Линднер. 23-летний хоккеист до этого играл в молодёжных сборных, но из-за разных травм и перестановок в составе игрок наконец сможет дебютировать за основную сборную.

В составе австрийцев находится также 19-летний нападающий Бенджамин Баумгартнер, который выступает в швейцарском "Давосе". В целом, состав сборной Австрии практически полностью состоит из игроков, которые играют в местном чемпионате.

Главной звездой сборной Австрии является Томас Раффль, который выступает в НХЛ за "Филадельфию". В этом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

Сборной не смогут помочь двое других хоккеистов, которые также выступают в НХЛ - Ванек ("Детройт") и Грабнер ("Аризона Койотис").

Ванек в этом сезоне провёл за "Детройт" 64 матча, забил 16 голов и сделал 20 результативных передач. Грабнер вышел на лёд за "Аризону" 41 раз (9 голов + 7 передач).

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