Футбол с Владимиром Ивановым: Судейские наезды, инстинкт убийцы и синдром провинциалов

Одним Андрисом Трейманисом и работой его судейской бригады в Европе не прикроешься. Тут в каждом туре чемпионата Латвии - своя Лига чемпионов.

"Елгава" - РФШ, пожалуй, матч номер один в предстоящем туре. 279 минут без забитых мячей для РФШ - это пожар. А тут еще в составе елгавчан разыгрался Айвар Эмсис, который, разумеется, не прочь продолжить свою результативную серию и в воскресенье. РФШ за лето надо "нарастить" хоть какой-то отрыв от ближайших преследователей, но пока что не очень получается. Два очка из девяти в трех последних играх - это явно не чемпионский график (у РФШ только одна задача - титул и никаких гвоздей!).

Что там далее за РФШ? Ожидаемо в спину дышит "Рига". Кстати, как и в "Вентспилсе", Михаил Конев у "Риги" тоже не избавился от приставки и.о. А ведь такого никогда в "Вирслиге" еще не было - главные тренеры как будто есть, но на самом деле их нет сразу у двух коллективов. Это вроде как временщики. Что очень странно наблюдать исходя из того, что как раз в "Риге" и "Вентспилсе" с агентами и их связями, а также финансами, особых проблем не наблюдается.

ФОТО: Alex Puskins/rigafc.lv

"Метта" - "Вентспилс"... Тут шансы на победу выше у гостей только потому, что им просто больше надо. "Метта" вообще может не сильно напрягаться в этом сезоне, так как максимум ей грозит переигровка. А вот "Вентспилс" со своим статусом продолжает находится в нокдауне.

В дуэли "Спартак" - "Лиепая" хочется увидеть борьбу двух тренерских философий: Нунцио Дзаветтьери против Александра Старкова. Каждому есть что доказывать, мол, не зря их пригласили на пост главного. Или же снова ничья 0:0 (в прошлых своих матчах лиепайчане и юрмальcкий клуб так, по совпадению, и сыграли с РФШ)?

Матч, который намечен на рабочий день в понедельник - это "Валмиера" против "Риги". Кстати, "Рига" давно получила славу "хладнокровного убийцы". Без града голов, без особого шика и блеска, но чемпион продолжает в том же духе - каждый раз мучается, но берет свои очки, выстраданные, что называется, на классе. Для "Валмиеры" это тоже будет сложнейший экзамен, который должен будет дать ответ на вопрос: такая вот "Валмиера" (четвертое место в турнирной таблице) - это исключительно весенние эмоции, это фальстарт, или просто весь пар ушел в гудок?

Тамаз Пертия ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Тамаз Пертия - до мозга костей футбольный человек, работа которого мало кого оставляет равнодушным. Хотя бы потому, как он громогласно ведет игру - такое ощущение, что он не слезает с трибуны.

Спасибо ему огромное надо сказать хотя бы потому, что в Валмиере хоть кто-то стал интересоваться футболом (даже 300 человек на домашних играх - это достижение). Или потому, что он не побоялся такого вызова. Но не за зрителей или личные качества ему платят зарплату, а за результат на табло. Ну чисто формально... Так что нимб ему примерять еще рано. Только сейчас начинает проявляться истинный потенциал команды, тот рисунок на холсте, за который взялся этот грузинский художник.