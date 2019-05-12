Футбол с Владимиром Ивановым: Судейские наезды, инстинкт убийцы и синдром провинциалов

Ура, дожили - очередной, 12-й тур чемпионата чемпионата Латвии по футболу из той категории, что ни в одном из четырех матчей невозможно с уверенностью сказать, кто победит. Есть номинальные фавориты в каждом из противостоянии, есть андердоги. Но все это формальности. Нынешний сезон приучил болельщиков к тому, что прогнозам тут не место. Все равно будет мимо!
В чем заключается обострение интриги? Не только в том, что после 11 туров РФШ от "Риги" отделяет всего-то одно очко (23 очка против 22-х), не только тот удивительный факт, что чуть ли не единственным, кто бросился за ними в погоню, это игравший вчера еще в первой лиге "Даугавпилс" (провинциалы на карте, таковыми со своим главным снайпером Вугаром Аскеровым на поле они точно не являются). А все потому, что чувство страха или хотя бы какого-то уважения к более богатым и именитым у них напрочь отсутствует. Так в чем же обострение?
Явный признак повышения "температуры" - все более частые претензии, которые возникают у тренеров к арбитрам. Причем тренеры себя почти не сдерживают.
Посмотрите, в каком тоне о судьях на этой неделе говорил исполняющий обязанности главного тренера "Вентспилса" Игорь Клесов. А что себе позволяют в своих социальных сетях юрмальский "Спартак"? Будьте уверены - эта тенденция будет только набирать обороты, это лишь начало. И не только потому, что "Вентспилс" и "Спартак" ну никак не рассчитывали к началу второго круга болтаться на пятом и седьмом местах соответственно. Так что понятна их грусть...
Дело тут в другом. Во-первых, квалификация нашего судейского корпуса неразрывно связана с уровнем турнира. Это примерно равные величины. Не покривлю душой если скажу, что некоторым судьям стоило бы еще раз пройти переаттестацию. Нет, правила учить им снова не надо. Они-то как раз их знают хорошо. Но это ведь не означает, что они хорошие судьи. Так ведь? Непоследовательная трактовка правил - вот что их губит. Отсюда все эти упреки в том, что они не умеют судить. Потому что по одному и тому же эпизоду у судей совершенно разная интерпретация. Тут нет никакой предвзятости с их стороны, просто так люди со свистком выполняют свою работу. По букве закона, а не по духу футбола.
Судьи всегда были уязвимы, на них всегда падает тень сомнений, случись что. Но еще раз повторюсь - некоторые из них явно не тянут из-за своей квалификации.
На личности переходить не имеет смысла, потому что руководству судейского комитета на все наплевать. Это свой внутренний мир, свой закрытый клуб, который никому не подчинен и ни от кого не зависит. Максимально непрозрачная организация, такая, знаете ли, каста неприкосновенных, которая не собирается ни перед кем отчитываться. И если даже вы сто раз заплатите за свой протест, в лучшем случае получите отписку, в худшем - вообще ничего: ни денег обратно, ни внятных объяснений (есть исключения, но это все единичные случаи).
Такая система выстроилась давно и, судя по всему, до нее еще руки у нового руководства ЛФФ не дошли. Но все равно надо будет что-то менять. Просто чем дольше все это будет тянуться, чем ближе финиш сезона и распределение наград, тем количество претензий и откровенных наездов на судей будет только увеличиваться. Как снежный ком.
Одним Андрисом Трейманисом и работой его судейской бригады в Европе не прикроешься. Тут в каждом туре чемпионата Латвии - своя Лига чемпионов.
"Елгава" - РФШ, пожалуй, матч номер один в предстоящем туре. 279 минут без забитых мячей для РФШ - это пожар. А тут еще в составе елгавчан разыгрался Айвар Эмсис, который, разумеется, не прочь продолжить свою результативную серию и в воскресенье. РФШ за лето надо "нарастить" хоть какой-то отрыв от ближайших преследователей, но пока что не очень получается. Два очка из девяти в трех последних играх - это явно не чемпионский график (у РФШ только одна задача - титул и никаких гвоздей!).
Что там далее за РФШ? Ожидаемо в спину дышит "Рига". Кстати, как и в "Вентспилсе", Михаил Конев у "Риги" тоже не избавился от приставки и.о. А ведь такого никогда в "Вирслиге" еще не было - главные тренеры как будто есть, но на самом деле их нет сразу у двух коллективов. Это вроде как временщики. Что очень странно наблюдать исходя из того, что как раз в "Риге" и "Вентспилсе" с агентами и их связями, а также финансами, особых проблем не наблюдается.
"Метта" - "Вентспилс"... Тут шансы на победу выше у гостей только потому, что им просто больше надо. "Метта" вообще может не сильно напрягаться в этом сезоне, так как максимум ей грозит переигровка. А вот "Вентспилс" со своим статусом продолжает находится в нокдауне.
В дуэли "Спартак" - "Лиепая" хочется увидеть борьбу двух тренерских философий: Нунцио Дзаветтьери против Александра Старкова. Каждому есть что доказывать, мол, не зря их пригласили на пост главного. Или же снова ничья 0:0 (в прошлых своих матчах лиепайчане и юрмальcкий клуб так, по совпадению, и сыграли с РФШ)?
Матч, который намечен на рабочий день в понедельник - это "Валмиера" против "Риги". Кстати, "Рига" давно получила славу "хладнокровного убийцы". Без града голов, без особого шика и блеска, но чемпион продолжает в том же духе - каждый раз мучается, но берет свои очки, выстраданные, что называется, на классе. Для "Валмиеры" это тоже будет сложнейший экзамен, который должен будет дать ответ на вопрос: такая вот "Валмиера" (четвертое место в турнирной таблице) - это исключительно весенние эмоции, это фальстарт, или просто весь пар ушел в гудок?
Тамаз Пертия - до мозга костей футбольный человек, работа которого мало кого оставляет равнодушным. Хотя бы потому, как он громогласно ведет игру - такое ощущение, что он не слезает с трибуны.
Спасибо ему огромное надо сказать хотя бы потому, что в Валмиере хоть кто-то стал интересоваться футболом (даже 300 человек на домашних играх - это достижение). Или потому, что он не побоялся такого вызова. Но не за зрителей или личные качества ему платят зарплату, а за результат на табло. Ну чисто формально... Так что нимб ему примерять еще рано. Только сейчас начинает проявляться истинный потенциал команды, тот рисунок на холсте, за который взялся этот грузинский художник.
Получится шедевр или это будет дешевая реплика? Посмотрим. Понятно, что о еврокубках-2020 с "Валмиерой" может говорить только человек, кто верит в сказки. Но у Пертии всегда планка была высоко-высоко. Так что и спрос с него такой же - соответствующий его богатым на эпитеты речам даже с командой, которая в прошлом году была без денег и явным аутсайдером.