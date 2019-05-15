Лидер сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2019

В разговоре с датским телеканалом TV2 Sport Эллер рассказал, что он и руководство сборной ещё перед началом чемпионата договорились, что из-за проблем со здоровьем ситуация с его прибыванием в расположении команды может измениться в любой день.

Проблемы со здоровьем были у игрока уже перед началом турнира в Словакии. Проведя на ЧМ-2019 три матча Эллер решил покинуть сборную.

30-летний хоккеист в трёх матчах на турнире забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Сборная Дании в трёх матчах набрала 5 очков и занимает четвёртое место в группе "А".

Следующий матч датчане проведут в четверг, 16 мая, против Финляндии. На данный момент датчане сохраняют неплохие шансы на выход в четвертьфинал.