Лидер сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2019

Лидер сборной Дании по хоккею Ларс Эллер неожиданно покинул команду, которая выступает на чемпионате мира в Словакии.
В разговоре с датским телеканалом TV2 Sport Эллер рассказал, что он и руководство сборной ещё перед началом чемпионата договорились, что из-за проблем со здоровьем ситуация с его прибыванием в расположении команды может измениться в любой день.
Проблемы со здоровьем были у игрока уже перед началом турнира в Словакии. Проведя на ЧМ-2019 три матча Эллер решил покинуть сборную.
30-летний хоккеист в трёх матчах на турнире забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Сборная Дании в трёх матчах набрала 5 очков и занимает четвёртое место в группе "А".
Следующий матч датчане проведут в четверг, 16 мая, против Финляндии. На данный момент датчане сохраняют неплохие шансы на выход в четвертьфинал.
Ларс Эллер в сезоне-2018/2018 выиграл Кубок Стэнли в составе "Вашингтона". В минувшем сезоне хоккеист провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которыйх забил 13 голов и сделал 23 результативные передачи.