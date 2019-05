Бабушка в мини-шортах: фото мамы Лопыревой с внуком потрясло Сеть

View this post on Instagram

Есть песня у прекрасной Тамары Гвердцители, от которой у меня всегда мурашки по коже...💕Мамины глаза...💕 Самое большое счастье - видеть глаза моей мамы, которая смотрит на нашего малыша...всем известно, что любовь матери к ребёнку - безусловна, и мамуля всегда говорила , что никогда не сможет полюбить кого-то больше, чем меня...но все-таки смогла, став... бабушкой Марка )))) Все объятия и внимание теперь достаются маленькому, но это тот случай, когда я могу сказать, что наступило самое счастливое время в моей жизни: здесь и сейчас! Мамины глаза все на свете понимают...❤️Наша любимая @lo_rina 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 Чудесная фотография для @tele_ru (интервью в шапке профиля ☝🏽)/ Mama...the most important person in our life! Thank you @nadiamalovephotography for this beautiful picture exclusively for the cover story @tele_ru 💋 There’s a song by the wonderful Tamara Gverdtsiteli that always gives me goosebumps: Mother’s Eyes. The greatest joy for me is the sight of my mother’s eyes as she looks upon our new baby boy. The special bond between mother and child is well-known, my mother said that she could never love anyone else as much as me but now it seems she can, ever since she became Grandma to Mark. All hugs and attention are now reserved for him and I should say that this is the happiest time of my life: here and now! Everyone in the world understands a mother’s eyes, we love you Irina @lo_rina ❤️