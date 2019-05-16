Чего никогда не простит женщина по знаку Зодиака

Порядок Девы заведут во всем, и об этом должен знать их партнер - женщины этого знака Зодиака никому не позволят находиться в расслабленном состоянии.

И чтобы не гневить капризную Деву, лучше держать ситуацию под контролем.

Весы

Чтобы в жизни Весов всегда царила полная идиллия, они должны во всем видеть гармонию - только умиротворение и спокойствие даст им тот нужный глоток счастья. И никаких непредвиденных обстоятельств, стрессовых ситуаций и резких перемен. Все должно происходить в монотонном режиме с полным спокойствием. А не простят Весы того, кто вмешается в их жизнь и нарушит в ней созданную идиллию. Если они создали для себя зону комфорта, то их трудно из нее вытащить.

Скорпион

Эти женщины могут на многие провинности своих любимых мужчин закрыть глаза. И все простят, кроме банальной лжи.

Ложь для них - самое жестокое предательство, на которое только способен человек. Обман Скорпион никогда не сможет забыть, а своего обидчика обязательно накажет.

Причем будет его травить своим ядом до тех пор, пока тот полностью не потеряет силы. И при этом еще будет каждый день напоминать обманщику о его проступке.

Стрелец

Женщины-Стрельцы по жизни являются самодостаточными личностями. И они не терпят, когда покушаются на их независимость. Они не станут подчиняться чужим правилам и подстраиваться под придуманные уставы. А если партнер начнет в чем-то ограничивать женщину-Стрельца, то он рискует столкнуться с ее самыми худшими сторонами характера. Эта своенравная дама всегда устанавливает свои правила и играет по ним.

Козерог

Женщины-Козероги привыкли, что всегда и во всем их мнение находится на лидирующей позиции. И они даже представить себе не могут, что с ним можно не считаться. А если так, то

никто из близкого окружения не должен предпринимать никаких действий, пока не посоветуется с представительницей этого знака.

И тот, кто ослушается, неминуемо понесет наказание. Женщина-Козерог никогда не простит, если ее мнение будет проигнорировано, и сочтет подобный поступок личным оскорблением.

Водолей

Являясь по жизни сильными личностями эти дамы не могут простить банального мышления. В своем окружении Водолеи будут держаться только тех людей, которые имеет свою точку зрения и не боятся ее высказывать. А если кто-то усомнится в правоте представительницы этого знака, то даже если это самый близкий друг - он будет занесен в черный список. И право на помилование ему уже никто не предоставит.

Рыбы

Дамы-Рыбы не потерпят, если по отношению к ним другие люди будут проявлять несправедливость. И это их не только заденет, но и заставит усомниться в человеке.

Сами они привыкли совершать поступки по совести, поэтому такого отношения требуют от всех, кто их окружает.

И если Рыбы заподозрят хоть намек на несправедливость в действиях партнера, они никогда ему этого не простят.