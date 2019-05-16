Чего никогда не простит женщина по знаку Зодиака
Взаимоотношения между двумя партнерами никогда не бывают абсолютно слаженными и простыми. Чтобы между влюбленными существовала гармония построена она была на положительных эмоциях, отношения необходимо постоянно укреплять и работать над их усовершенствованием. Следует научиться идти на компромисс и многое прощать. Хотя есть такие моменты, которые трудно принять, а тем более - простить. И тогда даже самые крепкие пары могут расстаться.
Женщинам свойственно все запоминать и анализировать. Однако все они разные. И если одна может через время забыть об опрометчивом поступке своего партнера, то другая будет помнить о нем всю жизнь. Как не стоит мужчинам вести себя с представительницами разных знаков Зодиака, и чего они не смогут никогда простить?
Овен
Женщины-Овны могут закрыть глаза на любой поступок и забыть о нем, но только если это не предательство. Представительница этого знака начнет страдать от той боли, которую ей принес любимый человек.
Она настолько разборчива в партнерах, что постороннего человека никогда не подпустит к себе. И потому обида после предательства сравнима с катастрофой вселенского масштаба.
Она переживет эту ситуацию, но ожесточится на человека и замкнется в себе. А ему никогда не вымолить у нее прощения.
Телец
Представительницы этого знака являются большими собственницами, поэтому если что-то ее, то она никогда не отдаст это в чужие руки. И если у женщины-Тельца попытаются что-то ценное отобрать силой (мужа или любимую вещь), она начинает жестоко мстить. И в мести своей превращается в беспощадную фурию с изощренными методами наказания.
Близнецы
Чего эти женщины никогда не простят, так это посягательства на их свободу. Обладая мягкой и податливой натурой,
они никогда первыми не начинают ссору. Для них важно любую ситуацию решить мирным путем. Но если их лишили свободы, то они никогда не простят это зачинщику.
И даже расстанутся с любимым человеком, если он начнет их ограничивать в каких-либо действия.
Рак
Женщины этого знака имеют право называться настоящими хозяйками. Они ценят домашний уют и быт. И все делают для того, чтобы в их доме поселилась гармония. И всю свою душу и силы Раки вкладывают в свою половинку для того, чтобы им было комфортно с ними жить. Но если такой женщине изменят, она никогда этот факт не простит. И никакие оправдания не смогут смягчить ее сердце и восстановить отношения. Она будет растоптана, но пойдет на разрыв.
Лев
Гордые представительницы этого знака не так будут страдать от измены, как из-за того, что их перестали уважать и ценить.
Для них становится недопустимо то, что их царскую особу стали игнорировать. Если женщина-Лев затаит в своем сердце обиду, при удобном случае она обязательно отомстит.
И даже если изощренная месть ее полностью удовлетворит, она все равно никогда не забудет о нанесенной обиде.
Дева
Чего Дева не допустит, так это полного беспорядка. Представительницы этого знака просто помешаны на чистоте и на том, что во всем должен быть уют. И если кто-то нарушит созданную ими идиллию, то на него обрушится гнев.
Порядок Девы заведут во всем, и об этом должен знать их партнер - женщины этого знака Зодиака никому не позволят находиться в расслабленном состоянии.
И чтобы не гневить капризную Деву, лучше держать ситуацию под контролем.
Весы
Чтобы в жизни Весов всегда царила полная идиллия, они должны во всем видеть гармонию - только умиротворение и спокойствие даст им тот нужный глоток счастья. И никаких непредвиденных обстоятельств, стрессовых ситуаций и резких перемен. Все должно происходить в монотонном режиме с полным спокойствием. А не простят Весы того, кто вмешается в их жизнь и нарушит в ней созданную идиллию. Если они создали для себя зону комфорта, то их трудно из нее вытащить.
Скорпион
Эти женщины могут на многие провинности своих любимых мужчин закрыть глаза. И все простят, кроме банальной лжи.
Ложь для них - самое жестокое предательство, на которое только способен человек. Обман Скорпион никогда не сможет забыть, а своего обидчика обязательно накажет.
Причем будет его травить своим ядом до тех пор, пока тот полностью не потеряет силы. И при этом еще будет каждый день напоминать обманщику о его проступке.
Стрелец
Женщины-Стрельцы по жизни являются самодостаточными личностями. И они не терпят, когда покушаются на их независимость. Они не станут подчиняться чужим правилам и подстраиваться под придуманные уставы. А если партнер начнет в чем-то ограничивать женщину-Стрельца, то он рискует столкнуться с ее самыми худшими сторонами характера. Эта своенравная дама всегда устанавливает свои правила и играет по ним.
Козерог
Женщины-Козероги привыкли, что всегда и во всем их мнение находится на лидирующей позиции. И они даже представить себе не могут, что с ним можно не считаться. А если так, то
никто из близкого окружения не должен предпринимать никаких действий, пока не посоветуется с представительницей этого знака.
И тот, кто ослушается, неминуемо понесет наказание. Женщина-Козерог никогда не простит, если ее мнение будет проигнорировано, и сочтет подобный поступок личным оскорблением.
Водолей
Являясь по жизни сильными личностями эти дамы не могут простить банального мышления. В своем окружении Водолеи будут держаться только тех людей, которые имеет свою точку зрения и не боятся ее высказывать. А если кто-то усомнится в правоте представительницы этого знака, то даже если это самый близкий друг - он будет занесен в черный список. И право на помилование ему уже никто не предоставит.
Рыбы
Дамы-Рыбы не потерпят, если по отношению к ним другие люди будут проявлять несправедливость. И это их не только заденет, но и заставит усомниться в человеке.
Сами они привыкли совершать поступки по совести, поэтому такого отношения требуют от всех, кто их окружает.
И если Рыбы заподозрят хоть намек на несправедливость в действиях партнера, они никогда ему этого не простят.
Подготовлено по материалам Клубер.