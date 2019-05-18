Опубликовано свидетельство о рождении королевского наследника: и что там?
Накануне, 17 мая, герцог и герцогиня Сассекские официально зарегистрировали факт появления на свет своего первенца - свидетельство о рождении малыша Арчи Харрисона опубликовано для всеобщего ознакомления. В нарушение традиции королевской семьи в документе указано, где родился ребенок, сообщает радиостанция BBC.
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет в дорогой частной клинике
В свидетельстеа о рождении малыша значится, что
он появился на свет не в домашних условиях, как того хотела Меган, а в специализированном учреждении - в частной больнице Портленд (Portland Hospital) в Вестминстере.
В этой клинике родились принцессы Евгения и Беатрис - кузины принца Гарри, а также герцогиня Йоркская Сара.
Естественно, зафиксирована в документе и дата рождения ребенка: 6 мая 2019 года.
Герцогиня Сассекская указана в свидетельстве как принцесса Соединенного Королевства
Всем известно, что Меган Маркл является герцогиней Сассекской, но после свадьбы с принцем Гарри в мае прошлого года ей был присвоен и титул принцессы.
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в свидетельствах о рождении их детей тоже значится как британская принцесса.
Ребенок зарегистрирован только через 11 дней после рождения
И это нормально, поскольку официальный срок регистрации новорожденного составляет 42 дня после его появления на свет.
Очень часто родители регистрируют ребенка в самый последний - 42-й день, например, если долго не могут определиться с выбором именем.
Свидетельство о рождении Арчи Харрисона подписал отец, а не мать
Если родители состоят в браке, для свидетельства о рождении требуется подпись одного из них, и это не обязательно должна быть подпись матери.
Обычно у отцов, которые приходят оформлять документы о рождении ребенка, возникают проблемы -
они не могут точно вспомнить дату свадьбы, путаются в другой информации... Однако у Гарри таких проблем не было, говорят сотрудники клиники.
Кстати, несмотря на то, что это свидетельство о рождении королевского наследника, его регистрацией занимался рядовой служащий - здесь у Меган и Гарри не было никаких привилегий.
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