Ср, 22.05.2019
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Полиция оценит видео кандидата в ЕП, где он с автоматом в руках призывает голосовать

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Юрис Журавлев

ФОТО: Ekrānšāviņš no YouTube video

Госполиция проверит видео, где кандидат в Европарламент от партии "Новое согласие" Юрис Журавлев призывает голосовать за свою партию. В видеоролике видно, что у депутата в руках предмет, похожий на автомат Калашникова. 

Лидером "Нового согласия" на выборах в Европарламент является предприниматель Юрий Журавлев. В видеоролике на нем майка с портретом президента России Владимира Путина, галстук в цветах американского флага и с георгиевская ленточка на груди. 

Депутат сначала бьет по столу деревянной стилизацией средневекового оружия, а затем берет предмет, который похож на автомат Калашникова. 

Он сообщает, что Верховная Рада в Украине распущена, а теперь очередь Европарламента.

Далее он призывает 25 мая голосовать за его партию.

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