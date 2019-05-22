Полиция оценит видео кандидата в ЕП, где он с автоматом в руках призывает голосовать

Лидером "Нового согласия" на выборах в Европарламент является предприниматель Юрий Журавлев. В видеоролике на нем майка с портретом президента России Владимира Путина, галстук в цветах американского флага и с георгиевская ленточка на груди.

Депутат сначала бьет по столу деревянной стилизацией средневекового оружия, а затем берет предмет, который похож на автомат Калашникова.

Он сообщает, что Верховная Рада в Украине распущена, а теперь очередь Европарламента.

Partijas "Jaunā Saskaņa" politiskā reklāma. Izskatās, ka džeki vienkārši plāno apšaut Eiropas Parlamentu. Vai tā ir, @Kuzins? pic.twitter.com/PjjkuE2aBW — Māris Luste (@MLuste) May 22, 2019