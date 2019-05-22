В Риге построят учебный полигон для пожарных

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения (ГАО) начали работу над созданием учебного полигона в Риге, сообщила агентству LETA представитель ГПСС Агита Витола.
Для улучшения процессов борьбы с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными катастрофами и снижения рисков в рамках проекта планируется усовершенствовать имеющуюся систему обучения, обеспечив пожарным и спасателям ГПСС получение практического опыта на новом учебном полигоне. Его планируется построить до декабря 2021 года в Риге, на ул. Крустпилс.
Для реализации проекта используется финансирование Фонда внутренней безопасности. Общие затраты на проект составляют 91 530 евро, в том числе 68 647 евро - софинансирование ЕС.
Сейчас начинается разработка строительного проекта учебного полигона в Риге с тем, чтобы позже организовать закупку на проведение строительных работ.