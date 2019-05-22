В Риге построят учебный полигон для пожарных

Для улучшения процессов борьбы с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными катастрофами и снижения рисков в рамках проекта планируется усовершенствовать имеющуюся систему обучения, обеспечив пожарным и спасателям ГПСС получение практического опыта на новом учебном полигоне. Его планируется построить до декабря 2021 года в Риге, на ул. Крустпилс.