Выборы в ЕП: "Согласие" теряет позиции, лидируют Нацблок и "Новое Единство"

Если бы выборы в Европарламент (ЕП) проходили в середине мая, лидирующие позиции заняли бы национальное объединение "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "Новое Единство" (НЕ), а "Согласие", хотя и занимает третье место, испытывает основательное снижение рейтинга, пишет Latvijas avīze, ссылаясь на данные опроса агентства "Factum".