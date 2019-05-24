Выборы в ЕП: "Согласие" теряет позиции, лидируют Нацблок и "Новое Единство"

Если бы выборы в Европарламент (ЕП) проходили в середине мая, лидирующие позиции заняли бы национальное объединение "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "Новое Единство" (НЕ), а "Согласие", хотя и занимает третье место, испытывает основательное снижение рейтинга, пишет Latvijas avīze, ссылаясь на данные опроса агентства "Factum".
ВЛ-ТБ/ДННЛ в опросе занимает первое место - за эту партию готовы проголосовать 17,1% респондентов, что гарантирует два мандата в ЕП. По сравнению с серединой апреля рейтинг партии вырос на 3,3 процентных пункта.
Второе место с 16,1% занимает НЕ, что позволяет получить один мандат, на третьем месте "Согласие", которое еще в середине апреля с 19,9% занимало первое место, а теперь поддержка упала до 14,3%.
Далее следуют "Для развития/За!" - 10,4%, Новая консервативная партия - 9,5%, Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 9,3%, "Прогрессивные" - 7,1%.
За мандат в ЕП могут соревноваться еще две партии - Русский союз Латвии, который поддерживают 4,8% респондентов, и Латвийское объединение регионов - 4,6%. Партия "KPV LV" набирает только 3%.