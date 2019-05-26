ВЛ-ТБ/ДННЛ готово выдвинуть нового министра культуры

Если будет необходимо, национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) выдвинет нового министра культуры, заявил агентству LETA председатель партии Райвис Дзинтарс.
С учетом того, что представляющая нацобъединение министр культуры Даце Мелбарде может быть избрана в Европарламент, ВЛ-ТБ/ДННЛ должно предложить своего кандидата в министры.
Дзинтарс отметил, что пока рано комментировать, кто может быть кандидатом на эту должность, так как сначала следует дождаться официальных результатов выборов.
Как сообщалось, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и ВЛ-ТБ/ДННЛ, по одному - "Для развития/За!" и Русский союз Латвии (РСЛ).
Таким образом, депутатами Европарламента могут стать представители "Нового Единства" Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Согласие"/"Честь служить Риге"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).