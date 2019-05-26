ВЛ-ТБ/ДННЛ готово выдвинуть нового министра культуры

С учетом того, что представляющая нацобъединение министр культуры Даце Мелбарде может быть избрана в Европарламент, ВЛ-ТБ/ДННЛ должно предложить своего кандидата в министры.

Дзинтарс отметил, что пока рано комментировать, кто может быть кандидатом на эту должность, так как сначала следует дождаться официальных результатов выборов.

Как сообщалось, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и ВЛ-ТБ/ДННЛ, по одному - "Для развития/За!" и Русский союз Латвии (РСЛ).