Иммунитет депутата Европарламента - можно ли его отменить?

После этого Комитет по юридическим вопросам выступает с рекомендациями к голосованию Европарламента (ЕП).

Если конкретное дело не касается работы депутата ЕП, например, его высказываний или голосования, иммунитет снимается, пояснили в Информационном бюро ЕП в Латвии.

Фактически ЕП всегда голосует за выдачу депутата, например, для уголовного преследования.

Так, во время 8-го созыва из 55 запросов об отмене иммунитета удовлетворены были 49.

Процесс занимает от двух до 12 месяцев в зависимости от случая.

Согласно информации на домашней странице ЕП, против депутатов ЕП нельзя проводить процессуальные действия, их задерживать или начинать судопроизводство в связи с мнением, которое они высказали, или в связи с голосованием, выполняя обязанности европарламетария. То есть, ЕП убеждается, не является ли возбужденное дело политически мотивированным.

В порядке исключения иммунитет не действует, если депутата ловят на месте преступления.

После отмены иммунитета депутат ЕП в праве сохранить за собой место, так как полномочия депутата - это полномочия, которые присвоило государство - член ЕС, и их не может отменить ни одно другое учреждение.

"К тому же отмена иммунитета депутата ЕП не означает, что депутат признан "виновным".

Это лишь позволяет госучреждениям страны начать следствие или судопроизводство. Так как депутаты ЕП избраны согласно правовому акту государства, если депутат ЕП признается виновным в преступном деянии, учреждения страны должны решить, теряет ли он вместе с этим свои полномочия", - говорится на домашней странице ЕП.

Новоизбранные депутаты официально займут свою должность с июля - это относится и к отстраненному мэру Ригу Нилу Ушакову ("Согласие") и бывшему вице-мэру, который сам ушел в отставку, Андрису Асмериксу ("Честь служить Риге").