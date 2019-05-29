Ср, 29.05.2019
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Дима Билан удивил поклонников новым имиджем

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Дима Билан

ФОТО: http://instagram.com/bilanofficial

Российский популярный исполнитель Дима Билан удивил поклонников кардинальной переменой во внешности. Снимок в новом имидже певец разместил на своей Instagram-странице. 

Артист активно ведет свой аккаунт в социальных сетях, поэтому его поклонники всегда в курсе всего, что происходит с их любимцем. Недавно Билан презентовал ностальгическую песню "Про белые розы", которая объединила в себе все ключевые хиты 90-х. 

Продолжая "волну ностальгии" Дима решился на перемены во внешности. Артист сбрил бороду. Стоит отметить, что так певец помолодел на несколько лет. 

"#пробелыерозы! Навеяло! Песня - телепорт в юность!", - подписал фото Билан. 

Подписчики исполнителя также подчеркнули, что певец выглядит помолодевшим. 

"Как у мужчин все просто. Сбрил бороду и ты снова молодой", "Без бородки моложе стал выглядеть", "Очень хорошо, сразу минус 10 лет", "Вы ли это!?", "Хороший у Вас телепорт!", - писали фанаты. 

Ранее Билан показал, как он проводит время в Риге.

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