Дима Билан удивил поклонников новым имиджем

Российский популярный исполнитель Дима Билан удивил поклонников кардинальной переменой во внешности. Снимок в новом имидже певец разместил на своей Instagram-странице.
Артист активно ведет свой аккаунт в социальных сетях, поэтому его поклонники всегда в курсе всего, что происходит с их любимцем. Недавно Билан презентовал ностальгическую песню "Про белые розы", которая объединила в себе все ключевые хиты 90-х.
Продолжая "волну ностальгии" Дима решился на перемены во внешности. Артист сбрил бороду. Стоит отметить, что так певец помолодел на несколько лет.
"#пробелыерозы! Навеяло! Песня - телепорт в юность!", - подписал фото Билан.
Подписчики исполнителя также подчеркнули, что певец выглядит помолодевшим.
"Как у мужчин все просто. Сбрил бороду и ты снова молодой", "Без бородки моложе стал выглядеть", "Очень хорошо, сразу минус 10 лет", "Вы ли это!?", "Хороший у Вас телепорт!", - писали фанаты.