Дима Билан удивил поклонников новым имиджем

Артист активно ведет свой аккаунт в социальных сетях, поэтому его поклонники всегда в курсе всего, что происходит с их любимцем. Недавно Билан презентовал ностальгическую песню "Про белые розы", которая объединила в себе все ключевые хиты 90-х.

Продолжая "волну ностальгии" Дима решился на перемены во внешности. Артист сбрил бороду. Стоит отметить, что так певец помолодел на несколько лет.

"#пробелыерозы! Навеяло! Песня - телепорт в юность!", - подписал фото Билан.

Подписчики исполнителя также подчеркнули, что певец выглядит помолодевшим.