Сигулда отмечает Праздник любимейшего города

В субботу, 1 июня, в 10 утра на улицы города вышел сигулдский оркестр. С 12 часов присутствующие могли посетить особый ресторан праздника Сигулды, где можно было отведать блюда и напитки из нескольких ресторанов.

Праздник достигнет своей кульминации шествием Праздника любимейшего города, когда несколько тысяч жителей от площади у железнодорожной станции Сигулды красочным шествием пройдут на Праздничную площадь, где состоятся многочисленные концерты, а также шоу воздушных шаров.