СГД провела процессуальные действия на предприятии Kolonna

Служба государственных доходов (СГД) провела сегодня процессуальные действия на предприятии Kolonna, оказывающем услуги салонов красоты, которым управляет совместная латвийско-немецкая компания Reho, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Представитель СГД Андрей Вайварс подтвердил агентству LETA, что СГД проводила сегодня процессуальные мероприятия на одной из крупнейших в Латвии компании индустрии красоты, но не назвал предприятие, поскольку это запрещено законом. Ванагс упомянул, что процессуальные действия связаны с подозрениями в наличии недекларированных денег.
Вайварс не сказал, применены ли к предприятию какие-либо ограничения или запреты.
Член правления Reho Каспар Залитис не стал ни подтверждать, ни комментировать агентству LETA данную информацию.
Оборот Reho в финансовом году, длившемся с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года, составил 8,22 млн евро, убытки - 401 тыс. евро. Поступления от услуг красоты и продажи товаров составили 7,39 млн евро.