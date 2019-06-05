СГД провела процессуальные действия на предприятии Kolonna

Представитель СГД Андрей Вайварс подтвердил агентству LETA, что СГД проводила сегодня процессуальные мероприятия на одной из крупнейших в Латвии компании индустрии красоты, но не назвал предприятие, поскольку это запрещено законом. Ванагс упомянул, что процессуальные действия связаны с подозрениями в наличии недекларированных денег.